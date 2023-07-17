Глава Крыма Аксенов призвал воздержаться от поездок через Крымский мост после ЧП

Аксенов призвал воздержаться от поездок через Крымский мост после ЧП

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост после чрезвычайного происшествия.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, прошу жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы», — написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Альтернативный маршрут в Крым идет от Таганрога Ростовской области через Мариуполь Донецкой области, Мелитополь Запорожской области и Геническ Херсонской области. Ориентировочное время в пути — семь часов.

Ранее Аксенов сообщил, что в районе 145-ой опоры Крымского моста со стороны Краснодарского края произошло «чрезвычайное происшествие». «Работают правоохранительные органы и все ответственные службы. <...> Принимаются меры для восстановления ситуации», — написал он, призвав всех соблюдать спокойствие.

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков написал в телеграм-канале, что в связи с ЧП на Крымском мосту туристам окажут всю необходимую помощь. В министерстве курортов Крыма начали разворачивать координационный штаб, сообщил он.

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