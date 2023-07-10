МИД заявил о попытке Киева уничтожить Крымский мост ракетой С-200

Попытка Украины нанести ракетный удар по целям на территории России 9 июля была бы невозможна без содействия Запада, отметили в МИДе. Одна из сбитых ракет была нацелена на Крымский мост, сообщили во внешнеполитическом ведомстве

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Одна из украинских ракет во время обстрелов российской территории 9 июля была нацелена на Крымский мост. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.

«По мнению экспертов, одна из ракет была нацелена на Крымский мост. Обстрел стал очередной попыткой ВСУ уничтожить этот объект критически важной гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщении.

В МИДе отметили, что такие действия «были бы невозможны без финансового, технического и логистического содействия возглавляемой США западной коалиции».

Для атаки были использованы зенитные ракеты С-200, модернизированные для ударов по наземным целям.

Ракетные удары в тот день украинские силы пытались нанести по Крымскому мосту и аэродрому Морозовск в Ростовской области — силы ПВО сбили эти ракеты. «В тот же день российские системы ПВО сработали в Брянской области. ВСУ пытались нанести удар по аэродрому Шайковка в Калужской области. Ракеты были отклонены средствами радиоэлектронной борьбы», — добавили в МИДе.

Утром 10 июля Минобороны сообщило, что накануне украинские военные попытались нанести ракетный удар по объектам в Крыму, Калужской и Ростовской областях ракетами С-200.

«Командующий объединенной группировкой войск генерал армии Валерий Герасимов заслушал доклад начальника Главного штаба Воздушно-космических сил генерал-полковника Виктора Афзалова об уничтожении четырех украинских баллистических целей», — говорилось в сообщении ведомства.