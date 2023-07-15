Европейские промышленники призвали не вводить санкции против «Русала»

Европейская ассоциация алюминиевой промышленности European Aluminium призвала не вводить санкции в отношении алюминиевой компании «Русал», сообщает Reuters со ссылкой на внутренний меморандум ассоциации.

В документе, говорится, что члены European Aluminium обсуждали возможность «активного призыва к санкциям ЕС в отношении российского алюминия». Тем не менее, в ассоциации порекомендовали избегать ограничений по отношению к «Русалу», так как глобальный охват операций компании делает возможные санкции против нее проблематичными. В документе отмечается, что Русалу принадлежат крупнейший в ЕС завод по переработке глиноземного сырья Aughinish в Ирландии, а также плавильный завод Kubal в Швеции.

Российские сталь и алюминий находятся под ограничениями и со стороны других стран Запада. США в своем санкционном пакете, приуроченном к годовщине военной операции на Украине, с 10 марта ввели 200-процентную пошлину на ввоз алюминиевых изделий из России, а с 10 апреля — такая же по размеру для изделий, которые произведены из российского сырья.



Bloomberg в октябре 2022 года писал, что в Вашингтоне рассматривали вариант полного запрета импорта алюминия из России. Крупнейший производитель алюминия в России, компания «Русал», уже около пяти лет находится под американскими санкциями.



ЕС ввел запрет на поставки продукции из российских стали и железа еще в марте 2022 года. Тогда под эмбарго попали формы и профили из чугуна и нелегированной стали; оловянная продукция; различные виды стальных листов; изделия из арматуры и проволоки; сварные и бесшовные трубы.