Вучич объяснил отказ от санкций против Москвы «моральной позицией»

Сербия не вводит санкции против Москвы из соображений морали, заявил президент страны Александр Вучич в интервью телеканалу Pink.

«Моральная позиция Сербии важнее всего. Зарабатываем мы деньги на этом или нет? Нет. Имеем ли мы из-за этого много проблем? Да, имеем. Уверен ли я, что мы продержимся и дальше? Нет, не уверен», — сказал он.

Вучич не раз заявлял, что на Сербию оказывают давление из-за отказа вводить санкции против России. Он говорил, что не знает, как долго Сербия сможет сопротивляться и допускал, что в какой-то момент ей придется присоединиться к ограничениям.

Минфин США 12 июля ввел санкции против главы Агентства безопасности и информации Сербии Александара Вулина — близкого соратника Вучича. Он стал первым высокопоставленным сербским чиновником, который попал под санкции США с тех пор, как Александр Вучич занял пост президента Сербии в 2017 году. Вашингтон обвинил Вулина в том, что он помогал России проводить политику по дестабилизации ситуации на Западных Балканах.

Вулин выступает против антироссийских санкций. В начале июля он обвинил США в шантаже Белграда. Сначала, по мнению Вулина, Запад будет требовать от Сербии введения санкций, Затем он потребует «просто вооружить» Украину, а после — «просто дать пехоту для конфликтов» с Россией, говорил чиновник.

Вучич в интервью Pink заявил, что Соединенные Штаты не стали бы вводить санкции в отношении Вулина, если бы Сербия согласилась наложить ограничения на Россию.