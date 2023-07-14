Вучич объяснил отказ от санкций против Москвы «моральной позицией»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 июля
EUR ЦБ: 100,68 (+0,79) Инвестиции, 13 июл, 17:25 Курс доллара на 14 июля
USD ЦБ: 90,18 (-0,45) Инвестиции, 13 июл, 17:25
АвтоВАЗ выйдет из капитала крупнейшего производителя компонентов Бизнес, 07:00
Isuzu ушла из России Бизнес, 06:41
Первый россиянин вернул конфискованную в Германии машину Политика, 06:38
В Анкаре заявили, что объяснили России передачу командиров «Азова» Киеву Политика, 06:17
Адвокат россиянина связал арест яхты с желанием Лондона «казаться крутым» Политика, 05:52
Вучич объяснил отказ от санкций против Москвы «моральной позицией» Политика, 05:51
Как смотреть сериалы в 4К со слабым интернетом на большом экране РБК и Триколор, 05:28
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Минобороны сообщило о попытке наступления ВСУ на двух направлениях Политика, 05:25
Болтон назвал конфликт Москвы и Киева «подготовкой» к вступлению в НАТО Политика, 04:53
В ООН заявили о падении ракеты КНДР в экономической зоне России Политика, 04:52
В Японии на испытаниях ракеты-носителя произошел взрыв Политика, 04:25
Посольство усомнилось в соблюдении Киевом обещаний по кассетным снарядам Политика, 04:10
В Пентагоне назвали «патовой ситуацией» конфликт России и Украины Политика, 03:46
В Москве грузовик столкнулся с другим и загорелся Общество, 03:43
Война санкций ,  
0 

Вучич объяснил отказ от санкций против Москвы «моральной позицией»

Вучич: Сербия не вводит санкции против России из-за своей моральной позиции

Сербия не вводит санкции против Москвы из соображений морали, заявил президент страны Александр Вучич в интервью телеканалу Pink.

«Моральная позиция Сербии важнее всего. Зарабатываем мы деньги на этом или нет? Нет. Имеем ли мы из-за этого много проблем? Да, имеем. Уверен ли я, что мы продержимся и дальше? Нет, не уверен», — сказал он.

Вучич не раз заявлял, что на Сербию оказывают давление из-за отказа вводить санкции против России. Он говорил, что не знает, как долго Сербия сможет сопротивляться и допускал, что в какой-то момент ей придется присоединиться к ограничениям.

Минфин США 12 июля ввел санкции против главы Агентства безопасности и информации Сербии Александара Вулина — близкого соратника Вучича. Он стал первым высокопоставленным сербским чиновником, который попал под санкции США с тех пор, как Александр Вучич занял пост президента Сербии в 2017 году. Вашингтон обвинил Вулина в том, что он помогал России проводить политику по дестабилизации ситуации на Западных Балканах.

Вулин выступает против антироссийских санкций. В начале июля он обвинил США в шантаже Белграда. Сначала, по мнению Вулина, Запад будет требовать от Сербии введения санкций, Затем он потребует «просто вооружить» Украину, а после — «просто дать пехоту для конфликтов» с Россией, говорил чиновник.

Вучич в интервью Pink заявил, что Соединенные Штаты не стали бы вводить санкции в отношении Вулина, если бы Сербия согласилась наложить ограничения на Россию.

Читайте на РБК Pro
SAP ушел, а карьера осталась: как переучить разработчиков на «1С»
Валюта БРИКС: есть ли у нее будущее и шансы побороться с долларом
Аскет-миллиардер. Как бывший хиппи стал самым богатым японцем
Тюрьма и «Мистер Сидр»: чем заканчиваются дела, связанные с гибелью людей
«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Теги
Александр Вучич Сербия санкции
Материалы по теме
В Сербии попросили уволить выступавшего за санкции против России министра
Политика
Вучич заявил, что Сербия будет на пути в ЕС, пока он остается президентом
Политика
Глава Республики Сербской обвинил Британию в попытке свергнуть Вучича
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter