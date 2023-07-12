Вашингтон ввел санкции против главы Агентства безопасности Сербии

Глава Агентства безопасности и информации Сербии Александар Вулин попал в санкционный список министерства финансов США. Об этом говорится на сайте американского казначейства.

Американские власти обвиняют Вулина в коррупции, участи в международном криминале, наркоторговле, злоупотреблении должностными обязанностями и в частности с сотрудничестве с торговцем оружием Слободаном Тесичем.

Также американские власти полагают, что Вулин помогал России проводить политику по дестабилизации ситуации на Западных Балканах, что угрожало безопасности региона.

Александр Вулин является близким соратником президента Сербии Александра Вучича. Он возглавляет правящую в Сербии националистическую партию «Движение социалистов» и стал первым высокопоставленным сербским чиновником, который попал под санкции США с тех пор, как Александр Вучич занял пост президента Сербии в 2017 году. До назначения на пост главы Агентства безопасности и информации Вулин был министром внутренних дел Сербии.

Вулин также выступает против антироссийских санкций. В начале июля он обвинил США в шантаже Белграда. Как считает министр, сначала Запад будет требовать Сербию ввести против России санкции, а потом «просто вооружить» Украину, после чего «просто дать пехоту для конфликтов» с Россией.

Власти Сербии и ранее заявляли о готовности сопротивляться введению ограничительных мер против России, в середине мая Вучич сказал, что Белград будет так делать «до тех пор, пока может». Он отметил, что страна уже сталкивается с последствиями своей политики. Президент Сербии заверил, что позиция Белграда не является русофобской или прозападной, несмотря на окружение странами НАТО.