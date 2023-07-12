Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 12 июля
EUR ЦБ: 99,68 (-0,74) Инвестиции, 11 июл, 16:53 Курс доллара на 12 июля
USD ЦБ: 90,5 (-0,99) Инвестиции, 11 июл, 16:53
RTVI узнал о деле о хулиганстве против депутата из Ступино из-за драки Общество, 03:10
Гендиректор «ВЦИОМ Медиа» Алексей Малинин стал главой НАТ Технологии и медиа, 03:07
Как поставки нефти из России в Индию выросли с нуля за полтора года Экономика, 03:02
Вашингтон ввел санкции против главы Агентства безопасности Сербии Политика, 02:27
Эксперты назвали ракеты SCALP малозаметными и сложными целями Политика, 02:02
Британия выделит £50 млн на создание реабилитационного центра на Украине Политика, 01:59
Жить с искусством: почему бизнесмены становятся меценатами РБК Стиль и СберПервый, 01:43
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Хинштейн пояснил, кому разрешат применять антидроновые комлексы Политика, 01:37
В Орловской области решили создать отряды теробороны Политика, 01:28
В офисе Зеленского заявили, что знали о решении НАТО по Украине Политика, 01:09
Пространство выбора: как найти квартиру для себя или инвестиций РБК и ПИК, 01:05
В нескольких регионах ЮАР выпал снег. Видео Общество, 01:00
МВД опровергло сговор следователя с адвокатом блогерши Лерчек Общество, 00:55
Суд в США разрешил Microsoft купить разработчика Call of Duty Бизнес, 00:43
Политика ,  
0 

Вашингтон ввел санкции против главы Агентства безопасности Сербии

Минфин США включил в санкционный список главу Агентства безопасности и информации Сербии

Глава Агентства безопасности и информации Сербии Александар Вулин попал в санкционный список министерства финансов США. Об этом говорится на сайте американского казначейства.

Американские власти обвиняют Вулина в коррупции, участи в международном криминале, наркоторговле, злоупотреблении должностными обязанностями и в частности с сотрудничестве с торговцем оружием Слободаном Тесичем.

Также американские власти полагают, что Вулин помогал России проводить политику по дестабилизации ситуации на Западных Балканах, что угрожало безопасности региона. 

Александр Вулин является близким соратником президента Сербии Александра Вучича. Он возглавляет правящую в Сербии националистическую партию «Движение социалистов» и стал первым высокопоставленным сербским чиновником, который попал под санкции США с тех пор, как Александр Вучич занял пост президента Сербии в 2017 году. До назначения на пост главы Агентства безопасности и информации Вулин был министром внутренних дел Сербии.

Вулин также выступает против антироссийских санкций. В начале июля он обвинил США в шантаже Белграда. Как считает министр, сначала Запад будет требовать Сербию ввести против России санкции, а потом «просто вооружить» Украину, после чего «просто дать пехоту для конфликтов» с Россией.

Власти Сербии и ранее заявляли о готовности сопротивляться введению ограничительных мер против России, в середине мая Вучич сказал, что Белград будет так делать «до тех пор, пока может». Он отметил, что страна уже сталкивается с последствиями своей политики. Президент Сербии заверил, что позиция Белграда не является русофобской или прозападной, несмотря на окружение странами НАТО.

Читайте на РБК Pro
Как оказывать влияние на людей — советы Дейла Карнеги
«Демократическая альтернатива Китаю»: что стоит за ростом индийских акций
Вырастет ли доллар до 100 рублей
Какую работу может найти россиянин в Дубае без знания английского языка
«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Теги
Сербия Александр Вучич США санкции
Материалы по теме
Умер экс-президент Сербии Милан Милутинович
Политика
В Сербии попросили уволить выступавшего за санкции против России министра
Политика
Вучич заявил, что Сербия будет на пути в ЕС, пока он остается президентом
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter