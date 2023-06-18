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Вучич заявил, что Сербия будет на пути в ЕС, пока он остается президентом

Вучич: «Пока я президент, Сербия будет на европейском пути»
Александр Вучич
Александр Вучич (Фото: Zorana Jevtic / Reuters)

Сербия находится на пути в Евросоюз, заявил на пресс-конференции президент страны Александр Вучич. Его слова передает Blic.

«Сербия находится на европейском пути. Пока я президент, Сербия так или иначе будет на европейском пути», — сказал он. Вучич отметил, что в ближайшее время страна не вступит в ЕС, потому что «они не хотят нас». Сербский президент подчеркнул, что власти будут «соблюдать все подписанные соглашения».

На вопрос журналиста, ближе ли Сербия к ЕС или БРИКС, Вучич ответил, что у БРИКС «большое будущее». По его словам, если в БРИКС вступят другие члены, например ОАЭ, Саудовская Аравия, Нигерия и страны Латинской Америки, то «тогда карта мира драматично изменится и через 20 лет будет выглядеть совсем по-другому». По мнению Вучича, расширение БРИКС приведет к тому, что другие страны захотят вырваться из-под «сапога доминирования Запада». «Это будет вопрос для новых поколений сербов через 10 и 20 лет», — заключил президент Сербии.

Сербия подала заявку на вступление в Евросоюз в 2009 году. В 2012 году получила статус кандидата. В 2021 году Вучич говорил, что стране становится все менее интересно вступление в Европейский союз, поскольку этот процесс затягивается, а ее граждане не видят прогресса. Он говорил, что интеграция Сербии в Евросоюз напрямую зависит от отношений с самопровозглашенной республикой Косово. «Мы не можем стать частью ЕС, пока не решим вопрос отношений с Приштиной, и это ясно всем, и не нужно себя обманывать», — говорил Вучич.

Косово объявило независимость от Сербии в 2008 году. 90% жителей из 1,8 млн — этнические албанцы, большинство из которых исповедуют ислам. В северных районах Косово живут преимущественно сербы, их около 50 тыс. человек, большинство — христиане.

Независимость Косово признали более 100 стран ООН, включая большинство стран Европейского союза и США. Россия, как и Сербия, независимость края не признает.

Теги
Александр Вучич Сербия ЕС Евросоюз БРИКС Запад
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