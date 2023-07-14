Туроператор «Веди групп» объявил об остановке деятельности

Туроператор «Веди групп» останавливает работу из-за неспособности исполнять обязательства по договорам о реализации путевок, сообщается на сайте компании.

Деятельность прекращают три компании группы:

Туроператор ООО «Веди групп Урал»;

Туроператор ООО «Веди Клуб»;

Туроператор ООО «Веди групп» (Москва).

В сообщении туроператора отмечается, что «события последних трех лет» исчерпали ее ресурсы. Компания не может продолжить работу «из-за целого ряда внешних обстоятельств — пандемии, отсутствия авиасообщения со странами Европейского Союза, санкций недружественных стран, колоссальных проблем с валютными платежами и роста курса валют».

«Мы продолжим свою работу, пока не будут улажены все формальности с выплатой страхового возмещения. Список документов и порядок их подачи для получения страховой выплаты, а также сроки представления документов будут сообщены дополнительно», — сообщила «Веди групп».

Некоторые клиенты смогут воспользоваться услугами, которые уже оплачены, добавили в пресс-службе. Туроператор пообещал уточнить информацию позже в индивидуальном порядке и принес извинения.

«Веди групп» работала на туристическом рынке с 2002 года. Компания предоставляла услуги в том числе в области международного туризма. Туроператор имел представительства в Москве, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Казани, Уфе, Самаре, Нижнем Новгороде, Перми, Челябинске и в Тюмени.

Страны Европы после начала спецоперации на Украине закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Туроператоры начали предлагать перелеты в страны Евросоюза с пересадками через Стамбул, Дубай, и другие хабы. Россия со своей стороны закрыла воздушное пространство для судов из более чем 30 стран, включая государства Евросоюза. Также для россиян усложнилась процедура получения шенгенской визы.

Кроме того, после начала боевых действий некоторые российские банки были отключены от системы межбанковского обмена данными SWIFT. Также с российского рынка ушли международные платежные системы Visa и Mastercard. В результате карты этих платежных систем, выпущенные российскими банками, перестали работать за рубежом. Карты, выпущенные иностранными банками, напротив, перестали работать в России.

Также в июле произошло резкое ослабление рубля. К 6 июля курс евро превысил отметку в 100 руб. впервые с марта 2022 года, а курс доллара — отметку в 90 руб. Из-за этого, как сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, туры за рубеж подорожали на 10-12% пропорционально курсу валют. К вечеру 13 июля, по данным Мосбиржи, курсы валют оставались примерно на тех же отметках.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина объяснила движение курса рубля трендами международной торговли.