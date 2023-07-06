Туры за рубеж подорожали за неделю на 10–12% из-за ослабления рубля

Стоимость туров за рубеж выросла за неделю на 10–12% на фоне ослабления рубля, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Но спрос на летний отдых из-за роста цен не замедлился

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Стоимость туров за рубеж выросла с начала прошлой недели в среднем на 10–12% пропорционально курсу валют, сообщила РБК исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. В четверг 6 июля курс евро превысил отметку в 100 руб. впервые с марта 2022 года, курс доллара превысил 90 руб., следует из данных Мосбиржи.

«Сейчас «пробит» психологический барьер — евро больше 100 руб. Мы мониторим, как это отразится на спросе. Рабочий день только начался. Думаю, что к концу дня будет полная ясность — повлияло ли. Сейчас стоимость туров подорожала пропорционально курсу по сравнению с началом прошлой недели в среднем на 10–12%», — говорит Ломидзе.

По данным АТОР, в тройку популярных зарубежных направлений по количеству бронирований у туроператоров с мая по октябрь 2023 года входят Турция, Абхазия и ОАЭ. Пока ослабление рубля не привело к снижению продаж туров, отмечают в ассоциации. Курс растет больше недели, и все это время, несмотря на то что стоимость туров пересчитывалась в соответствии с его изменением, спрос не менялся, не было даже небольших провалов, указывает Ломидзе.

Делать прогнозы пока что рано, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин: волатильность курса валюты в четверг 6 июля составляет от 6 до 10%, он может пойти «как вверх, так и вниз». Но если такая динамика будет сохраняться, международные путешествия подорожают на 10–15% по сравнению с предыдущим месяцем.

При этом Горин напоминает, что стоимость турпакета привязана не только к курсу валют. Например, на стоимость путешествий значительно влияет цена международных перелетов: доля авиационной перевозки в турпакете составляет от 50 до 70%. А средний чек международного авиабилета в этом году снизился на 23% из-за увеличения количества рейсов и открытия ряда направлений после окончания пандемии, уточнил Горин. Так, несмотря на рост курсов валют, увеличение объема перевозки в Турцию, Армению и ОАЭ привело к стабилизации цен.

Колебания курса евро влияют на стоимость туров на таких популярных направлениях отдыха, как Турция и Таиланд (контракты с принимающими турфирмами в этих странах номинируются в евро), а курса доллара — на цену поездок в ОАЭ, Египет, на Мальдивы и даже в Грузию, отмечает представитель туроператора «Интурист». Но пока спрос на путевки не замедлился, хотя их стоимость и увеличивается пропорционально росту курса евро и доллара, добавили в «Интуристе».

Почему растет курс валют Резкое укрепление иностранных валют к рублю началось утром 26 июня, когда участники рынка отыгрывали события вокруг ЧВК «Вагнер». В то же утро рубль отыграл потери, однако уже со вторника, 27 июня, рост доллара возобновился. По итогам девяти последних торговых сессий доллар и евро выросли более чем на 7 руб.

Туроператоры, работающие на международных направлениях, как правило, «страхуют» свои риски на случай резких скачков курса валют, добавляя к цене тура до 5% из-за волатильности, напоминает директор по развитию сети турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов. В более выгодном положении оказались туристы, которые бронировали туры и вносили предоплату заранее. «Риски есть всегда, но те, кто откладывает «на потом» и до последнего момента тянет, в каком-то смысле заложники — иногда это бывает выгодно, а иногда нет», — говорит Блинов.

На большинстве зарубежных направлений валютная стоимость туров в этом и прошлом годах различается несущественно — как правило, отклонения находятся в пределах 10%, в рублевом же эквиваленте цены значительно поднялись, фиксируют в пресс-службе агрегатора пакетных туров и сети турагентств «Слетать.ру». При этом путевки в некоторые страны в валюте даже подешевели: так, ввиду расширения полетной программы в Египет отправиться в эту страну на отдых со второй половины июня стало примерно на 20% дешевле. По наблюдениям «Слетать.ру», на динамике бронирования курсовой скачок не отразился — в компании фиксируют активный спрос.

В пресс-службе туроператора Space Travel, впрочем, отметили, что на фоне волатильности курсов валют продажи несколько замедлились: «Туристы занимают выжидательную позицию и смотрят за курсом валют». Акцент сместился на выбор более бюджетных туров — если раньше спросом пользовались пятизвездочные отели премиального сегмента, то сейчас стандартные пять, четыре и три звезды. «Эта тенденция сохранится, пока курс валют не станет более-менее стабильным», — сообщили в пресс-службе, добавив, что если курс будет расти дальше, то цена на туры на всех направлениях вырастет более чем на 15%.

При этом Горин напоминает, что стоимость турпакета привязана не только к курсу валют. Например, на стоимость путешествий значительно влияет цена международных перелетов: доля авиационной перевозки в турпакете составляет от 50 до 70%. А средний чек международного авиабилета в этом году снизился на 23% из-за увеличения количества рейсов и открытия ряда направлений после окончания пандемии, уточнил Горин. Так, несмотря на рост курсов валют, увеличение объема перевозки в Турцию, Армению и ОАЭ привело к стабилизации цен.