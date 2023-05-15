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Туроператоры заявили о кратном росте бронирований туров в Европу

Несмотря на отсутствие прямых рейсов, рост цен и необходимость пересадок, количество бронирований туров в Европу по сравнению с прошлым годом выросло в разы. «Люди устали от Турции», — считают в отрасли
Фото: Nicolas Economou / NurPhoto / Reuters
Фото: Nicolas Economou / NurPhoto / Reuters

Российские туроператоры возобновили продажи туров на европейские курорты и отмечают всплеск спроса на отдых в Греции, Италии, Испании, Черногории, Португалии и на Кипре, сообщает Forbes.

Туроператоры, опрошенные изданием, рассказали, что число бронирований на отдых в Европе выросло в десятки раз. Причем россияне покупают туры в Европу, несмотря на отсутствие прямых рейсов и значительно выросшие цены на перелеты.

Спрос на туры в Европу по сравнению с маем 2022 года вырос в разы, рассказали представители отрасли.

«Количество бронирований на летние месяцы превышает тот же показатель прошлого года в десятки раз. <...> Топ-5 направлений у большинства туроператоров — Греция, Италия, Испания, Черногория и Кипр», — отмечает издание. «Люди устали от Турции», — сказал Forbes генеральный директор туроператора «Пантеон» Анатолий Гаркушин.

Туроператоры предлагают лететь в Европу не только через ставшие уже традиционными Стамбул и Дубай, но также через Кувейт, Касабланку и Бахрейн.

Как ранее писал РБК, туристические визы гражданам России продолжают выдавать Испания, Италия, Франция, Греция, Венгрия, Германия, Мальта, Хорватия, Австрия, Португалия, Словения, Норвегия, Швеция и Швейцария.

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Не выдают: Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Бельгия, Дания, Чехия, Нидерланды, Словакия и Исландия (за исключением особых случаев по согласованию с посольством).

В сентябре 2022 года Европейский совет приостановил действие Соглашения об упрощенном визовом режиме между Россией и ЕС. Увеличился визовый сбор: вместо прежних €35 он теперь составляет €80, для детей — €40, до 15 дней увеличились сроки рассмотрения документов, стали строже требования к ним.

10 мая 2023 года президент Владимир Путин подписал указ о снятии запрета на полеты российских авиакомпаний в Грузию с 15 мая 2023 года. МИД также сообщил, что отменяет рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в Грузию.

Другим указом Путин также с середины мая отменил визовый режим для граждан Грузии — теперь они смогут приезжать в Россию без виз на срок до 90 дней. Визовый режим с Грузией действовал с 2000 года, в 2012 году Тбилиси в одностороннем порядке отменил визы для россиян — граждане России могут посещать Грузию без виз и находиться в республике до одного года.

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Теги
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
российские туроператоры Европа авиасообщение туризм
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