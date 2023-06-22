«Известия»: операторов внутреннего и въездного туризма освободят от НДС до 2027 года

«Известия» узнали о планах освободить турооператоров от НДС до 2027 года

Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала инициативу Минфина о снятии с российских туроператоров налога на добавленную стоимость (НДС), сообщили «Известиям» в пресс-службе кабмина.

Уточняется, что от налога освободят только тех туроператоров, которые работают в сфере внутреннего и въездного туризма. Если Госдума одобрит законопроект, то мера вступит в силу задним числом — с января 2023 года — и будет действовать до июля 2027 года.

Авторы документа оценили, что мера обойдется бюджету в 4,2 млрд руб. ежегодно, но зато может привести к снижению цен на туристические поездки по России за счет снятия части налогового обязательства с туроператоров.

В мае российские туроператоры рассказали Forbes о возобновлении продаж туров на европейские курорты. По словам собеседников издания, число бронирований на отдых в Европе выросло в десятки раз. «Топ-5 направлений у большинства туроператоров — Греция, Италия, Испания, Черногория и Кипр», — отмечает издание. Причем россияне покупают туры в Европу, несмотря на отсутствие прямых рейсов и значительно выросшие цены на перелеты.