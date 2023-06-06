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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны показало видео с уничтожением переданных ВСУ танков Leopard

Минобороны показало видео с уничтожением переданных ВСУ танков Leopard

Минобороны показало видео с уничтожением переданных ВСУ танков Leopard
Video

Минобороны России показало видео уничтожения иностранной бронетехники, в сообщении ведомства говорится, что на кадрах — танки Leopard, которые Запад поставил Украине.

О том, что на фронте в зоне боевых действий в ДНР появились переданные Украине западными странами танки Leopard, сообщил 5 июня замглавы Росгвардии по региону Александр Ходаковский. На следующий день в Минобороны заявили, что российские военные уничтожили 28 танков ВСУ, в том числе восемь немецких Leopard, на южнодонецком направлении.

Министр обороны Сергей Шойгу ранее сообщил, что за три дня боевых действий Украина потеряла до 3,7 тыс. убитыми, еще 52 танка и 207 боевых бронировонных машин было уничтожено. С российской стороны, по его словам, погиб 71 военный, были подбиты 15 танков и девять боевых машин пехоты.

Минобороны показало видео с уничтожением переданных ВСУ танков Leopard
Минобороны показало видео с уничтожением переданных ВСУ танков Leopard

 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Минобороны наступление Военная операция на Украине танк Leopard
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