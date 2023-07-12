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Германия решила отказаться от ремонта украинских Leopard в Польше

Германия решила отказаться от ремонта поставленных Киеву танков Leopard в Польше
Германия и Польша так и не смогли договориться о запуске совместной ремонтной мастерской для танков, поставленных Украине. Причина — завышенная цена, которую выставила польская сторона, пишет Handelsblatt
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Танк Leopard (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Германия решила отказаться от планов ремонтировать переданные Киеву танки Leopard в Польше, сообщает телеканал n-tv. Переговоры с польскими властями не дали результата, заявили в немецком Минобороны.

Танки Leopard 2A5 и Leopard 2A6 будут ремонтироваться в Германии и, возможно, в Литве, сказали в Вильнюсе. По данным газеты Handelsblatt, немецкое правительство хочет выйти из соглашения с Польшей о ремонте бронемашин на ее территории из-за завышенной цены, которую требуют поляки.

Еще в конце мая немецкий министр обороны Борис Писториус заявлял, что в Польше откроется совместная ремонтная мастерская, где будут обслуживаться поставленные на Украину танки. Соответствующее предварительное соглашение он подписал со своим польским коллегой Мариушем Блащаком. Писториус также называл примерную стоимость открытия предприятия — примерно €150 млн. Как ожидалось, немецкие производители Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann (KMW) создадут совместное предприятие с польской компанией PGZ в Гливице и Познани. Однако PGZ запросила «космическую цену». В частности, она попросила более €100 тыс. евро за первичную диагностику, тогда как в Германии такая услуга стоит всего около €12 тыс. До сих пор Германия и Польша не смогли договориться, писал Der Spiegel в начале июля.

В июле Писториус приезжал в польский Замосць, где обсуждал с Блащаком открытие мастерской. По словам польского министра, Варшава также настаивает на продлении срока развертывания систем ПВО Patriot в республике. «Мы заинтересованы в том, чтобы системы Patriot оставались на территории Польши как минимум до конца года», — заявлял он, его слова приводит Tagesschau.

На этой неделе глава Rheinmetall Армин Паппаргер пообещал в течение трех месяцев открыть завод по производству и обслуживанию бронетехники на Украине. Компания также обучит украинцев обслуживать танки и другую технику, которая будет выпускаться.

Германия начала поставлять Leopard на Украину с марта. Накануне Писториус анонсировал новый пакет помощи, Киев, в частности, получит 25 танков Leopard 1 A5. На данный момент Берлин отправил на Украину около 20 танков разной модификации.

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Россия осуждает военную помощь Украине, подчеркивая, что она не помешает достичь целей военной операции. В Кремле говорили, что «накачивание» Украины вооружением лишь затянет конфликт и принесет стране «больше страданий». Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что с начала контрнаступления Киева российские войска уничтожили в том числе 17 танков Leopard.

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Елена Чернышова
танк Leopard Германия Польша Украина ремонт
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