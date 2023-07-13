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Минобороны сообщило о срыве ротации ВСУ на купянском направлении

Минобороны: артиллерия группировки «Запад» сорвала ротацию ВСУ на купянском направлении

Артиллеристы группировки «Запад» сорвали ротацию ВСУ на передовых позициях на купянском направлении, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский.

«Артиллерией группировки сорваны две попытки провести ротацию подразделений вооруженных сил Украины на передовых позициях в районе населенных пунктов Тимковка, Новомлынск. Потери противника составили до отделения живой силы», — сказал Зыбинский.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы в полосе обороны 1-й танковой армии расчет гаубицы Д-30 уничтожил миномет противника в районе Кисловки, а расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С» — буксируемую гаубицу 2А65 «Мста-Б» в районе Песчаного, добавил начальник пресс-центра.

Российское Минобороны отчитывается об отражении атак ВСУ с начала июня. Президент России Владимир Путин уточнял, что украинское контрнаступление началось 4 июня. Тогда он говорил, что потери украинских войск превышают «классические» показатели «три к одному». 11 июля министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в ходе контрнаступления украинская армия потеряла свыше 26 тыс. военных и 1,2 тыс. единиц техники, в том числе 17 танков Leopard и пять французских колесных танков АМХ.

В Киеве признавали трудности в ходе контрнаступления. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что оно идет «медленнее, чем хотелось бы», и отмечал, что российские войска оказывают серьезное сопротивление. В начале июля секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов объявил о смене стратегии ВСУ. По его словам, теперь задача украинских сил не продвижение, а «истощение российской армии».

Минобороны сообщило о срыве ротации ВСУ на купянском направлении
Минобороны сообщило о срыве ротации ВСУ на купянском направлении

 

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