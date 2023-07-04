Минздрав Украины выпустил памятку на случай взрыва на Запорожской АЭС

Минздрав Украины выпустил памятку с рекомендациями на случай взрыва на Запорожской АЭС

Украинский Минздрав выпустил памятку, в которой описаны первые действия в случае взрыва на ЗАЭС. Россия ранее отвергала обвинения в намерении допустить аварию на станции и призывала остановить провокации Киева

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Жители территорий, которые могут быть поражены в случае взрыва на Запорожской АЭС, должны быть готовы к возможной эвакуации, говорится в рекомендациях, опубликованных в телеграм-канале Минздрава Украины.

«Если органы власти официально сообщили о радиационной аварии, оставайтесь в помещении или добирайтесь до помещения как можно скорее. Следите за дальнейшими сообщениями и следуйте инструкциям от властей», — сказано в ней. Покидать помещения нельзя до распоряжения властей, они сообщат, как и откуда будет проходить эвакуация.

Жителям рекомендуют подготовить:

документы и их копии (не только удостоверяющие личность, а также медицинские, о праве собственности и т. д.);

маску для лица или респиратор, а также аптечку и необходимые лекарства;

влажные салфетки;

сменную одежду и обувь;

минимально необходимый запас воды и пищи.

Также рекомендовано указать контакты лиц, с которыми можно связаться в экстренных случаях.

Все указанные предметы следует положить в чемодан или рюкзак, который затем лучше обмотать пищевой пленкой — для упрощения дезактивации на санитарных постах.

Запорожская АЭС находится под контролем России. Украинский президент Владимир Зеленский в июне заявил, что Москва изучает сценарий «террористического акта с выбросом радиации» на станции, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эти слова ложью.

Позднее российская сторона распространила в ООН письмо, где говорится об отсутствии у Москвы намерений взорвать станцию. Также в нем содержались призывы к организации и международному сообществу «повлиять на Киев, заставив его воздержаться от провокаций в отношении ЗАЭС». ООН призвала обе стороны конфликта воздержаться от действий, которые усилят напряженность в районе АЭС.