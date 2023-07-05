МАГАТЭ не увидело признаков минирования на Запорожской АЭС

Гросси: МАГАТЭ не увидело признаков минирования на ЗАЭС в ходе последних проверок

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Эксперты международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не выявили признаков деятельности по минированию Запорожской АЭС в ходе последних проверок на станции. Об этом заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси на брифинге в Японии.

«В ходе наших последних проверок мы не выявили никакой деятельности по минированию [на ЗАЭС], однако мы продолжаем сохранять бдительность», — подчеркнул Гросси.

Запорожская АЭС находится под контролем России, там остается мониторинговая миссия МАГАТЭ. В конце июня официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание, что Киев сообщил об установке дополнительных устройств для измерения радиации, а в некоторых украинских регионах начались учения на случай аварии на ЗАЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский в том же месяце заявил, что Москва изучает сценарий «террористического акта с выбросом радиации» на станции. В Кремле назвали эти слова ложью. Советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа, в свою очередь, допустил, что к атаке готовится Киев.

Позже российская сторона распространила в Совете Безопасности ООН письмо, в котором настаивала, что Москва не намерена взрывать станцию. Также в нем содержались призывы к организации и международному сообществу «повлиять на Киев, заставив его воздержаться от провокаций в отношении ЗАЭС». ООН призвала обе стороны конфликта воздержаться от действий, которые могут усилить напряженность в районе АЭС.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков охарактеризовал обстановку у ЗАЭС как напряженную. Он заявил об угрозе диверсии со стороны Украины и предупредил о катастрофических последствиях. Песков подчеркивал, что принимаются все необходимые меры для противодействия этой угрозе.