Кремль пообещал в ближайшее время определить даты визита Путина в Китай

Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото: Алексей Майшев / ТАСС)

Сроки визита президента Владимира Путина в Китай скоро будут определены, основные темы его переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином — двустороннее сотрудничество и международная обстановка, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Темы достаточно объемные — это и двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, ну и важен обмен мнениями по ситуации в мире, в регионах различных, которые представляют важность для каждой из наших стран», — сказал Песков. Он пообещал сообщить, когда дата поездки Путина в Китай будет согласована.

В марте Си Цзиньпин посетил Москву, он встречался не только с Путиным, но и с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Обоих китайский лидер пригласил посетить Китай, глава правительства совершил ответный визит в мае — впервые за время своего пребывания в должности. 10 июля Китай посетила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, 12 июля туда прибыл генпрокурор Игорь Краснов.

Путин последний раз был в КНР в феврале прошлого года. Возможно, в 2023-м он посетит третий международный форум китайского экономического и логистического проекта «Один пояс — один путь» в октябре, сообщил ТАСС бывший посол России в Пекине Андрей Денисов.