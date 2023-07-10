Матвиенко передала Си Цзиньпину устное теплое приветствие от Путина

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Президент России Владимир Путин передал председателю КНР Си Цзиньпину устное приветствие. Об этом на встрече с Си Цзиньпином заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая приехала в Китай.

По ее словам, перед отъездом она говорила с Путиным. «Он просил передать вам очень теплое приветствие, наилучшие пожелания. Тепло вспоминал ваш визит в марте, ваши длительные результативные переговоры. Передал вам устное послание», — сказала Матвиенко. По ее словам, «чтобы не зачитывать, хоть оно и устное, но все-таки вам адресовано, позвольте я вам его передам».

Матвиенко приехала в Китай во главе делегации российского парламента. Визит проходит после приглашения председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжао Лэцзи.