Матвиенко передала Си Цзиньпину устное теплое приветствие от Путина

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июля
EUR ЦБ: 99,82 (-0,9) Инвестиции, 07 июл, 16:34 Курс доллара на 8 июля
USD ЦБ: 91,69 (-0,88) Инвестиции, 07 июл, 16:34
Глава АвтоВАЗа объяснил, почему может повыситься цена новой модели Lada Экономика, 13:15
Песков сообщил о встрече Путина с Пригожиным и ЧВК «Вагнер» Политика, 13:15
ФСБ задержала сотрудников клиники, выдававших фиктивные справки украинцам Политика, 13:09
Цена килограмма лука впервые превысила ₽70 Бизнес, 13:00
Режиссера Александра Митту решили выписать из больницы Общество, 12:57
Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди инвестировал в биткоин Крипто, 12:57
В России решили сделать новый полигон для тестирования беспилотных машин Авто, 12:53
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Умер пострадавший в конфликте с участием Понасенкова мужчина Общество, 12:50
Чем живут зумеры: делимся главными выводами комплексного исследования Тренды, 12:46
ФХР призвала КХЛ соблюдать правила IIHF в ситуации с контрактом Федотова Спорт, 12:45
Матвиенко передала Си Цзиньпину устное теплое приветствие от Путина Политика, 12:42
«Траст» продал банк «Точка» за 41,5 млрд руб. Финансы, 12:41
ГДР «Эталона» за два дня подорожали на 15% на фоне «переезда» на Мосбиржу Инвестиции, 12:40
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 12:39
Политика ,  
0 

Матвиенко передала Си Цзиньпину устное теплое приветствие от Путина

Матвиенко передала Си Цзиньпину устное теплое приветствие от Путина
Video

Президент России Владимир Путин передал председателю КНР Си Цзиньпину устное приветствие. Об этом на встрече с Си Цзиньпином заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая приехала в Китай.

По ее словам, перед отъездом она говорила с Путиным. «Он просил передать вам очень теплое приветствие, наилучшие пожелания. Тепло вспоминал ваш визит в марте, ваши длительные результативные переговоры. Передал вам устное послание», — сказала Матвиенко. По ее словам, «чтобы не зачитывать, хоть оно и устное, но все-таки вам адресовано, позвольте я вам его передам».

Матвиенко приехала в Китай во главе делегации российского парламента. Визит проходит после приглашения председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжао Лэцзи.

«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Теги
Валентина Матвиенко Си Цзиньпин Владимир Путин
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter