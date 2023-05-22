Мишустин впервые прибыл в Китай в качестве премьер-министра

Си Цзиньпин и Михаил Мишустин (Фото: Правительство России)

Российский премьер-министр Михаил Мишустин прилетел в Шанхай, где встретится с китайским лидером Си Цзиньпином и примет участие в российско-китайском бизнес-форуме, сообщает пресс-служба правительства России в телеграм-канале. Это его первый официальный визит в Китай в должности председателя российского правительства (с 2020 года).

Мишустина встретили российский чрезвычайный и полномочный посол в Китае Игорь Моргулов, а также чрезвычайный и полномочный посол республики в России Чжан Ханьхуэй.

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В ходе визита 23–24 мая Мишустин посетит Шанхайский научно-исследовательский институт нефтехимии, проведет встречи с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Русефф и представителями российских деловых кругов.

Также Мишустин впервые встретится лично с китайским премьером Ли Цяном. «Будут рассмотрены актуальные вопросы российско-китайского сотрудничества в торгово-экономической сфере. Особое внимание планируется уделить взаимодействию в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и других областях», — сообщали в пресс-службе кабмина.

Мишустин встречался с Си Цзиньпином в марте, когда тот приезжал в Москву с официальным визитом. Тогда китайский лидер пригласил российского премьера в Китай для встречи с Ли Цяном.

Bloomberg писал, что кроме Мишустина на бизнес-форум в Шанхае отправятся вице-премьер Александр Новак, миллиардер Олег Дерипаска (состояние, по оценке Forbes, $2,5 млрд, основной актив — производитель алюминия UC Rusal), также приглашены первый в российском списке Forbes миллиардер Андрей Мельниченко ($25,2 млрд, производство удобрений, «Еврохим»), Алексей Мордашов ($20,9 млрд, металлургическая компания «Северсталь») и др.

Агентство отмечало, что все они находятся под западными санкциями и будут ли присутствовать в Китае лично, неясно. В то же время в статье говорилось, что это первый визит такого масштаба за четыре года.