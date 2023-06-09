Сальдо показал обломки ракеты Storm Shadow после обстрела детского лагеря

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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал в своем телеграм-канале видео с обломками ракеты Storm Shadow, которыми ВСУ обстреляли детский лагерь «Днепряны».

«Номера и маркировка на обломках четко показывают, что это именно английские ракеты, поставленные киевскому режиму», — подчеркнул Сальдо.

Об обстреле детского лагеря Сальдо сообщил днем. Одну ракету удалось сбить, две достигли цели, уточнил он. При ударе по лагерю один человек погиб, один был ранен.

Великобритания объявила о передаче Киеву ракет Storm Shadow в середине мая. С тех пор власти ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей не раз сообщали об ударах с использованием таких боеприпасов.