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Сальдо показал обломки ракеты Storm Shadow после обстрела детского лагеря

Сальдо показал обломки британской ракеты Storm Shadow после обстрела детского лагеря

Сальдо показал обломки ракеты Storm Shadow после обстрела детского лагеря
Video

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал в своем телеграм-канале видео с обломками ракеты Storm Shadow, которыми ВСУ обстреляли детский лагерь «Днепряны».

«Номера и маркировка на обломках четко показывают, что это именно английские ракеты, поставленные киевскому режиму», — подчеркнул Сальдо.

Об обстреле детского лагеря Сальдо сообщил днем. Одну ракету удалось сбить, две достигли цели, уточнил он. При ударе по лагерю один человек погиб, один был ранен.

Великобритания объявила о передаче Киеву ракет Storm Shadow в середине мая. С тех пор власти ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей не раз сообщали об ударах с использованием таких боеприпасов.

Теги
Владимир Сальдо Херсонская область Storm Shadow детский лагерь
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