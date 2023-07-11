Дерипаска написал об определяющих жизнь молодежи «вашингтонских старцах»

Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Неясно, сколько еще поколение «вашингтонских старцев из прошлого» будет определять жизнь молодых в XXI веке, заявил в телеграм-канале миллиардер Олег Дерипаска.

Так он отреагировал на интервью американского президента Джо Байдена телеканалу CNN, которое вышло 8 июля. Дерипаска напомнил, что тот объявил о намерении баллотироваться на второй президентский срок.

«Для меня загадка, конечно, сколько еще это поколение вашингтонских старцев из прошлого будет определять (или даже только озвучивать), как жить молодым в XXI веке», — написал бизнесмен.

Forbes оценивает состояние Дерипаски в $2,5 млрд. По состоянию на 11 июля бизнесмен занимает 1249 строчку в рейтинге богатейших людей планеты по версии журнала.

Байден объявил о планах участвовать в президентских выборах 2024 года в апреле. Сейчас президенту 80 лет, он является старейшим американцем, когда-либо занимавшим эту должность. На момент участия в выборах, которые пройдут в начале ноября 2024 года, Байдену будет 81 год. Вскоре после этого, 20 ноября, ему исполнится 82.

В паре с Байденом свою кандидатуру на пост вице-президента выдвинет Камала Харрис (занимает должность с 2021 года). Об этом она также объявила в апреле.

Байден ранее говорил, что окончательное решение об участии в выборах будет зависеть от состояния его здоровья и обсуждений с семьей. При этом The Wall Street Journal писала, что советники Байдена начали обсуждать подготовку к его предвыборной кампании еще в декабре.

Свою заявку также подали юрист Роберт Кеннеди (племянник 35-го президента США Джона Кеннеди), экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли и предприниматель Вивек Рамасвами. Предвыборную кампанию также начал экс-президент США и соперник Байдена на президентских выборах 2020 года Дональд Трамп. Об участии в выборах объявил губернатор Флориды Рон Десантис. Bloomberg называл его главным соперником Трампа за выдвижение от республиканцев.