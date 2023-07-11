Дерипаска написал об определяющих жизнь молодежи «вашингтонских старцах»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 100,42 (+0,6) Инвестиции, 10 июл, 16:02 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 91,49 (-0,19) Инвестиции, 10 июл, 16:02
Как из группы вырастить популярное медиа о ночной жизни РБК и ВКонтакте, 15:11
Как прошел Финансовый конгресс Банка России Пресс-релиз, 15:07
Регулятор Британии закрыл 26 незаконных криптобанкоматов Крипто, 15:05
Spiegel опубликовал фрагмент заявления НАТО по Украине Политика, 15:03
Удобное жилье и условия для развития: как бизнес строит города будущего Тренды, 15:03
Китай предложил попить воду с «Фукусимы» заявляющим о ее безопасности Политика, 15:02
Найдена окаменелость таинственного и чрезвычайно редкого животного Life, 15:01
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Добыча инноваций: как работают R&D-структуры металлургических компаний Тренды, 14:57
Дерипаска написал об определяющих жизнь молодежи «вашингтонских старцах» Политика, 14:52
ЕСПЧ назвал неэффективным расследование убийства Бориса Немцова Политика, 14:52
Германия передаст Украине новые танки Leopard и другую помощь на €700 млн Политика, 14:47
Индонезия задержала танкер под флагом Ирана Политика, 14:42
Маркетплейс не спасет: зачем бизнесу интернет-магазин в новых реалиях Pro, 14:39
Как получить полную информацию о потенциальном бизнес-партнере Тренды, 14:37
Выборы в США ,  
0 

Дерипаска написал об определяющих жизнь молодежи «вашингтонских старцах»

Дерипаска: загадка, сколько вашингтонские старцы будут определять жизнь молодых XXI века
Олег Дерипаска
Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Неясно, сколько еще поколение «вашингтонских старцев из прошлого» будет определять жизнь молодых в XXI веке, заявил в телеграм-канале миллиардер Олег Дерипаска.

Так он отреагировал на интервью американского президента Джо Байдена телеканалу CNN, которое вышло 8 июля. Дерипаска напомнил, что тот объявил о намерении баллотироваться на второй президентский срок.

«Для меня загадка, конечно, сколько еще это поколение вашингтонских старцев из прошлого будет определять (или даже только озвучивать), как жить молодым в XXI веке», — написал бизнесмен.

Forbes оценивает состояние Дерипаски в $2,5 млрд. По состоянию на 11 июля бизнесмен занимает 1249 строчку в рейтинге богатейших людей планеты по версии журнала.

Байден объявил о планах участвовать в президентских выборах 2024 года в апреле. Сейчас президенту 80 лет, он является старейшим американцем, когда-либо занимавшим эту должность. На момент участия в выборах, которые пройдут в начале ноября 2024 года, Байдену будет 81 год. Вскоре после этого, 20 ноября, ему исполнится 82.

В паре с Байденом свою кандидатуру на пост вице-президента выдвинет Камала Харрис (занимает должность с 2021 года). Об этом она также объявила в апреле.

Читайте на РБК Pro
От главы Renault-Nissan до тюрьмы: история «убийцы издержек» Карлоса Гона
Ставка на $1 трлн: как Nvidia стала главным поставщиком «мозгов» для ИИ
Какую работу может найти россиянин в Дубае без знания английского языка
Рынок акций Зимбабве вырос на 800%. Что это говорит об экономике страны

Байден ранее говорил, что окончательное решение об участии в выборах будет зависеть от состояния его здоровья и обсуждений с семьей. При этом The Wall Street Journal писала, что советники Байдена начали обсуждать подготовку к его предвыборной кампании еще в декабре.

Свою заявку также подали юрист Роберт Кеннеди (племянник 35-го президента США Джона Кеннеди), экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли и предприниматель Вивек Рамасвами. Предвыборную кампанию также начал экс-президент США и соперник Байдена на президентских выборах 2020 года Дональд Трамп. Об участии в выборах объявил губернатор Флориды Рон Десантис. Bloomberg называл его главным соперником Трампа за выдвижение от республиканцев.

«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Теги
Персоны
Олег Дерипаска США Вашингтон молодежь XXI век
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Байден объявил о планах участвовать в выборах президента США в 2024-м
Политика
Дерипаска предрек США «час расплаты за санкционный раж»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter