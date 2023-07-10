Госдеп исключил раскол в союзниках из-за кассетных боеприпасов для Киева

Госдеп: решение по кассетным боеприпасам не повлияет на военную помощь Киеву других стран

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Вашингтон не считает, что решение США о поставках Киеву кассетных боеприпасов повлияет на оказание Украине поддержки со стороны других и вызовет раскол между союзниками Соединенных Штатов, заявил в ходе брифинга официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер, трансляция его выступления шла на YouTube.

«Мы не считаем, что этот вопрос способен спровоцировать раскол в единстве с нашими союзниками и партнерами. <...> Мы считаем также, что данное решение не способно повлиять на дальнейшее оказание поддержки Украине по всему миру», — сказал он.

США объявили о решении передать Украине кассетные боеприпасы 7 июля. Вашингтон признал, что такие снаряды несут риски для мирного населения. Белый дом откладывал соответствующее решение по этой причине, пояснял помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Поставку кассетных боеприпасов он назвал временной мерой, принятой до момента наращивания производства обычных артиллерийских снарядов. Раскрыть количество поставляемых боеприпасов он отказался.

Кассетные боеприпасы состоят из контейнеров, которые открываются в воздухе и разбрасывают большое количество мелких снарядов, или суббоеприпасов. США, Россия и Украина не являются участниками Конвенции по кассетным боеприпасам — международного договора, который запрещает их использование, передачу и накопление.

Против использования кассетных боеприпасов на Украине выступила ООН. Их передачу Киеву также не поддержали Испания, Великобритания, Канада, Германия и Австрия. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова напомнила о прошлогоднем заявлении Белого дома: тогда представитель американской администрации Джен Псаки назвала использование кассетных боеприпасов «военным преступлением». Москва ранее неоднократно критиковала поставки Западом военной помощи Украине.

Министр обороны Украины Алексей Резников, в свою очередь, заявил, что Киев дал США гарантии не использовать кассетные боеприпасы на «официально признанной» территории России. К ним украинская сторона не относит Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, которые ранее присоединились к России по итогам проведенных там референдумов. Белый дом подтвердил предоставление Киевом гарантий. Салливан также утверждал, что решение о поставках Украине кассетных боеприпасов не вызовет разлада между союзниками.