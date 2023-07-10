Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 100,42 (+0,6) Инвестиции, 16:02 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 91,49 (-0,19) Инвестиции, 16:02
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:16
Глава АвтоВАЗа предложил создать новую госструктуру для расчетов в валюте Бизнес, 16:09
Путин расширил полномочия правительства в сфере градостроительства Недвижимость, 16:07
Собянина зарегистрировали кандидатом на пост мэра Москвы Политика, 16:03
На борту самолета из Москвы в Ереван умерла пассажирка Общество, 16:03
16-летняя россиянка не пожала руку судье после поражения на Уимблдоне Спорт, 16:02
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 15:56
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Агент сообщил о согласии лидера «Зенита» переехать в Саудовскую Аравию Спорт, 15:56
Море технологий: как изменилась профессия рыбака в XXI веке Тренды, 15:55
Генсек НАТО рассказал о роли Зеленского во время саммита альянса Политика, 15:53
Риелторы оценили снижение цен на новостройки в Новой Москве Недвижимость, 15:51
Ошибки в общении: почему рекрутер и заказчик не могут найти нужные кадры Pro, 15:46
Threads набрала 100 млн человек за 5 дней. Это в 12 раз быстрее ChatGPT Life, 15:39
Минобороны отчиталось об уничтожении складов боеприпасов ВСУ Политика, 15:26
Выборы мэра Москвы ,  
0 

Собянина зарегистрировали кандидатом на пост мэра Москвы

Мосгоризбирком зарегистрировал Сергея Собянина кандидатом на пост мэра Москвы
Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»
Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

Московская городская избирательная комиссия (Мосгоризбирком) зарегистрировала действующего мэра Москвы Сергея Собянина кандидатом на предстоящих выборах главы города. Об этом сообщается на сайте комиссии. Решение было принято на заседании Мосгоризбиркома 10 июля.

Выборы мэра Москвы пройдут в этом году с 8 по 10 сентября. Собянин участвует в них как кандидат от «Единой России». Ранее он дважды переизбирался на этот пост в качестве самовыдвиженца.

О планах Собянина выдвинуть свою кандидатуру на новый срок стало известно в мае. Он руководит городом уже 13 лет.

Конкурентами действующего мэра на выборах будут депутат Госдумы и глава московского отделения «Справедливой России — За правду» Дмитрий Гусев, а также заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»). Кандидатом от ЛДПР будет вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Документы на регистрацию в качестве кандидата от КПРФ подал депутат Мосгордумы и внук лидера партии Геннадия Зюганова Леонид Зюганов.

«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Теги
Сергей Собянин выборы мэра Москва регистрация кандидатов
Материалы по теме
Собянин снова выдвинет в сенаторы бывшего управделами Кремля
Политика
Собянин подвел промежуточные итоги работы программы реновации в Москве
Общество
ЦИК заявила о возможности отложить выборы 2024 года в новых регионах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter