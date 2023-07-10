Собянина зарегистрировали кандидатом на пост мэра Москвы

Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

Московская городская избирательная комиссия (Мосгоризбирком) зарегистрировала действующего мэра Москвы Сергея Собянина кандидатом на предстоящих выборах главы города. Об этом сообщается на сайте комиссии. Решение было принято на заседании Мосгоризбиркома 10 июля.

Выборы мэра Москвы пройдут в этом году с 8 по 10 сентября. Собянин участвует в них как кандидат от «Единой России». Ранее он дважды переизбирался на этот пост в качестве самовыдвиженца.

О планах Собянина выдвинуть свою кандидатуру на новый срок стало известно в мае. Он руководит городом уже 13 лет.

Конкурентами действующего мэра на выборах будут депутат Госдумы и глава московского отделения «Справедливой России — За правду» Дмитрий Гусев, а также заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»). Кандидатом от ЛДПР будет вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Документы на регистрацию в качестве кандидата от КПРФ подал депутат Мосгордумы и внук лидера партии Геннадия Зюганова Леонид Зюганов.