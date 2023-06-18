«Новые люди» выдвинули в мэры Москвы вице-спикера Госдумы Даванкова

Владислав Даванков (Фото: duma.gov.ru)

Московское отделение партии «Новые люди» выдвинуло заместителя председателя Госдумы Владислава Даванкова кандидатом на пост мэра Москвы, сообщил лидер партии Алексей Нечаев.

«Мы сегодня выдвигаем на выборы Владислава Даванкова», — заявил Нечаев ТАСС. Сам Даванков сказал, что будет подавать документы в Московскую городскую избирательную комиссию 21 июня.

Даванков занимает должность вице-спикера Госдумы и первого заместителя руководителя фракции «Новые люди». На выборах в Госдуму VIII созыва в 2021 году он руководил избирательной кампанией партии. До того как стать депутатом Госдумы, Даванков работал в компании Faberlic, в 2013 году стал ее вице-президентом.

Выборы мэра Москвы пройдут в 2023 году и продлятся три дня — с 8 по 10 сентября. «Единая Россия» уже выдвинула своего кандидата — им стал действующий глава города Сергей Собянин. Вместе с ним в бюллетень для тайного голосования по выдвижению кандидата единороссы включили еще вице-спикера Госдумы Петра Толстого.

В этом году Собянин впервые баллотируется в мэры в качестве кандидата от партии, а не самовыдвиженца. Пост мэра Москвы он занял после того, как в 2010 году Дмитрий Медведев, который тогда был президентом, отправил в отставку его предшественника Юрия Лужкова. Собянин уже дважды выигрывал выборы: в 2013 и 2018 годах.