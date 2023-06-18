«Новые люди» выдвинули в мэры Москвы вице-спикера Госдумы Даванкова
Московское отделение партии «Новые люди» выдвинуло заместителя председателя Госдумы Владислава Даванкова кандидатом на пост мэра Москвы, сообщил лидер партии Алексей Нечаев.
«Мы сегодня выдвигаем на выборы Владислава Даванкова», — заявил Нечаев ТАСС. Сам Даванков сказал, что будет подавать документы в Московскую городскую избирательную комиссию 21 июня.
Даванков занимает должность вице-спикера Госдумы и первого заместителя руководителя фракции «Новые люди». На выборах в Госдуму VIII созыва в 2021 году он руководил избирательной кампанией партии. До того как стать депутатом Госдумы, Даванков работал в компании Faberlic, в 2013 году стал ее вице-президентом.
Выборы мэра Москвы пройдут в 2023 году и продлятся три дня — с 8 по 10 сентября. «Единая Россия» уже выдвинула своего кандидата — им стал действующий глава города Сергей Собянин. Вместе с ним в бюллетень для тайного голосования по выдвижению кандидата единороссы включили еще вице-спикера Госдумы Петра Толстого.
В этом году Собянин впервые баллотируется в мэры в качестве кандидата от партии, а не самовыдвиженца. Пост мэра Москвы он занял после того, как в 2010 году Дмитрий Медведев, который тогда был президентом, отправил в отставку его предшественника Юрия Лужкова. Собянин уже дважды выигрывал выборы: в 2013 и 2018 годах.