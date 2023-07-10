Собянин снова выдвинет в сенаторы бывшего управделами Кремля

Сенатор от Москвы Владимир Кожин будет включен в тройку кандидатов в сенаторы от столичного мэра Сергея Собянина. Его снова планируется сделать представителем столицы в Совфеде, рассказали источники РБК

Владимир Кожин (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Представитель мэра Москвы в Совете Федерации Владимир Кожин будет вновь включен в тройку кандидатов в сенаторы от Сергея Собянина, рассказали два близких к столичным властям источника РБК. В этот раз Собянин идет на выборы от «Единой России», партия выдвинула его кандидатом в мэры 9 июня.

Предполагается, что после выборов, которые пройдут в Единый день голосования 10 сентября, Кожин сохранит свой пост в Совфеде, сказали оба собеседника РБК.

РБК направил запрос пресс-секретарю мэра Москвы Гульнаре Пеньковой.

Согласно закону «О порядке формирования Совета Федерации», кандидаты в губернаторы должны представлять в избирательную комиссию региона по три кандидатуры на пост сенатора. После выборов избранный глава региона направляет одну из кандидатур в Совфед.

Владимир Кожин отработал сенатором пять лет – в Совет Федерации он пришел после выборов мэра Москвы в 2018 году. Тогда, помимо Кожина, в тройке кандидатов в сенаторы от Собянина были действующий на тот момент сенатор Владимир Долгих и член центрального штаба ОНФ Михаил Киселев.

Кожин занимает в Совфеде пост первого зампреда комитета по обороне и безопасности.

До прихода в верхнюю палату парламента был помощником президента по военно-техническому сотрудничеству (2014-2018 годы), а до этого – многолетним Управделами президента. Эту должность Кожин занимал в течение четырнадцати лет – с 2000 по 2014 годы.

64-летний Кожин родом из Троицка Челябинской области, но образование получил в Ленинграде. В начале 1990-х он познакомился с Владимиром Путиным. Кожин возглавлял компанию Azimut International Ltd, а затем – Ассоциацию совместных предприятий Санкт-Петербурга, в то время как Путин руководил городским комитетом по внешним связям.