«Единая Россия» выдвинула Собянина кандидатом в мэры Москвы

Сергей Собянин (Фото: Евгений Самарин / АГН «Москва»)

«Единая Россия» выдвинула мэра Москвы Сергея Собянина кандидатом на эту же должность на предстоящих выборах, передает корреспондент РБК с партийного мероприятия.

В этом году Собянин впервые баллотируется в мэры в качестве кандидата от партии, а не самовыдвиженца. О его намерении выдвинуть свою кандидатуру на новый срок стало известно в мае.

Собянин занял пост мэра Москвы после того, как президент Дмитрий Медведев в 2010 году отправил в отставку его предшественника Юрия Лужкова. Затем Собянин дважды выигрывал выборы: в 2013 и 2018 годах.

Выборы мэра Москвы в этом году будут идти три дня — 8, 9 и 10 сентября, в том числе дистанционно в электронном формате.

Ожидается, что своих кандидатов на выборы кроме «Единой России» выдвинут и другие парламентские фракции. «Новые люди» объявили о планах выдвинуть в качестве кандидата вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, говорил лидер партии Алексей Нечаев. КПРФ рекомендовала выдвинуть внука лидера партии Геннадия Зюганова Леонида Зюганова, ЛДПР собралась выдвинуть вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова. Глава «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов поддержал кандидатуру главы московского отделения партии и первого замглавы думской фракции Дмитрия Гусева.