Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 92,07 (+0,28) Инвестиции, 16:26 Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 84,23 (+0,25) Инвестиции, 16:26
Reuters узнал об обращении Евросоюза к Китаю из-за Украины Политика, 23:40
Число погибших при взрыве на пороховом заводе под Тамбовом достигло пяти Общество, 23:25
«Справедливая Россия» выдвинула Гусева в кандидаты в мэры Москвы Политика, 23:23
Россиянка победила одну из лучших теннисисток Украины и не пожала ей руку Спорт, 23:18
Bild начнет сокращения для замены журналистов искусственным интеллектом Технологии и медиа, 23:09
Береговая охрана оценила запас воздуха на пропавшем в Атлантике батискафе Общество, 23:06
Пространство выбора: как найти квартиру для себя или инвестиций РБК и ПИК, 23:05
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Пентагон назвал потери Украины ожидаемыми Политика, 23:00
Гидромет предупредил об июньских заморозках в Центральной России Общество, 22:47
Почему в Москве выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились на 60% РБК и ДПиООС, 22:22
Для арестованного по «делу водородного самолета» ученого запросили 12 лет Общество, 22:18
В Гондурасе во время бунта в женской тюрьме погибли 25 человек Общество, 22:09
В Минобороны Украины признали проблемы с контрнаступлением Политика, 21:54
Криштиану Роналду первым в истории футбола сыграл 200 матчей за сборную Спорт, 21:48
Выборы мэра Москвы ,  
0 

«Справедливая Россия» выдвинула Гусева в кандидаты в мэры Москвы

Дмитрий&nbsp;Гусев
Дмитрий Гусев (Фото: Государственная Дума Российской Федерации)

В Москве состоялась внеочередная партийная конференция столичного отделения партии «Справедливая Россия — За правду», на которой делегаты проголосовали за выдвижение кандидатом от партии на выборах мэра Москвы депутата Госдумы, главы московского отделения Дмитрия Гусева.

Одним из основных направлений своей предвыборной программы Гусев назвал обеспечение безопасности Москвы, подчеркнув, что российская столица должна стать «самым безопасным городом в мире».

Чтобы этого добиться, Гусев считает необходимым обучить москвичей действиям в экстремальных ситуациях (при этом он напомнил об атаках беспилотников 30 мая), кратно увеличить количество видеокамер в Москве, а также жестко регламентировать пребывание мигрантов в городе.

«Мы всем рады. Но мигранты должны жить по законам нашего российского общежития, знать нашу историю, культуру и язык. Нужны ли нам мигранты? Да, нужны. Главный вопрос: сколько, каких специальностей и квалификации? Это все необходимо рассчитать и ввести самые жесткие квоты для мигрантов во всех отраслях городской экономики. Нам нужны только квалифицированные специалисты, на определенный промежуток времени. Приехал, отработал год, два, три года — спасибо, давай, до свидания!», — заявил Гусев.

Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов назвал Гусева энергичным, эффективным и очень грамотным современным политиком. «У него за плечами очень хороший опыт, в том числе работы в правительстве Москвы, я думаю, это ему пригодится», — добавил он.

Дмитрию Гусеву 50 лет. Окончил Уральский государственный университет им. А. М. Горького, а также Уральскую государственную юридическую академию. Политтехнолог, принял участие более чем в 200 политических кампаниях на выборах разного уровня, в том числе на выборах глав городов, регионов, депутатов Госдумы. С 2014 до 2015 года работал заместителем руководителя Департамента территориальных органов правительства Москвы. С 2015 по 2021 год был советником председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.

Читайте на РБК Pro
Ваш проект буксует и теряет деньги. Простой способ исправить ситуацию
Как зарабатывать на кешбэк-программах банков — опыт Flowwow
Будь как Ротшильд: о чем говорят еврейские законы больших денег
Как инженер-самоучка построил космический бизнес стоимостью $2 млрд

В сентябре 2021 года избрался в составе федерального списка в Госдуму. Член президиума Центрального совета «Справедливой России — За правду», глава совета московского партийного отделения, первый замглавы фракции в Госдуме.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Действующий мэр Сергей Собянин (занимает пост с 2010 года) пойдет на выборы от «Единой России». Своего кандидата выставят и другие парламентские партии. ЛДПР выдвинет вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова (окончательно за его кандидатуру делегаты партийной конференции будут голосовать 21 июня), от «Новых людей» на выборы пойдет еще один вице-спикер верхней палаты парламента Владислав Даванков, а от КПРФ, вероятнее всего, будет баллотироваться депутат Мосгордумы, внука лидера партии Геннадия Зюганова, Леонид Зюганов.

Теги
Справедливая Россия мэр Москвы выборы мэра Дмитрий Гусев Москва
Материалы по теме
«Новые люди» выдвинули в мэры Москвы вице-спикера Госдумы Даванкова
Политика
Выборы губерантора Подмосковья назначили на 10 сентября
Политика
ЦИК назначил выборы в новых регионах на 10 сентября
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter