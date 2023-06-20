«Справедливая Россия» выдвинула Гусева в кандидаты в мэры Москвы

Дмитрий Гусев (Фото: Государственная Дума Российской Федерации)

В Москве состоялась внеочередная партийная конференция столичного отделения партии «Справедливая Россия — За правду», на которой делегаты проголосовали за выдвижение кандидатом от партии на выборах мэра Москвы депутата Госдумы, главы московского отделения Дмитрия Гусева.

Одним из основных направлений своей предвыборной программы Гусев назвал обеспечение безопасности Москвы, подчеркнув, что российская столица должна стать «самым безопасным городом в мире».

Чтобы этого добиться, Гусев считает необходимым обучить москвичей действиям в экстремальных ситуациях (при этом он напомнил об атаках беспилотников 30 мая), кратно увеличить количество видеокамер в Москве, а также жестко регламентировать пребывание мигрантов в городе.

«Мы всем рады. Но мигранты должны жить по законам нашего российского общежития, знать нашу историю, культуру и язык. Нужны ли нам мигранты? Да, нужны. Главный вопрос: сколько, каких специальностей и квалификации? Это все необходимо рассчитать и ввести самые жесткие квоты для мигрантов во всех отраслях городской экономики. Нам нужны только квалифицированные специалисты, на определенный промежуток времени. Приехал, отработал год, два, три года — спасибо, давай, до свидания!», — заявил Гусев.

Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов назвал Гусева энергичным, эффективным и очень грамотным современным политиком. «У него за плечами очень хороший опыт, в том числе работы в правительстве Москвы, я думаю, это ему пригодится», — добавил он.

Дмитрию Гусеву 50 лет. Окончил Уральский государственный университет им. А. М. Горького, а также Уральскую государственную юридическую академию. Политтехнолог, принял участие более чем в 200 политических кампаниях на выборах разного уровня, в том числе на выборах глав городов, регионов, депутатов Госдумы. С 2014 до 2015 года работал заместителем руководителя Департамента территориальных органов правительства Москвы. С 2015 по 2021 год был советником председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.

В сентябре 2021 года избрался в составе федерального списка в Госдуму. Член президиума Центрального совета «Справедливой России — За правду», глава совета московского партийного отделения, первый замглавы фракции в Госдуме.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Действующий мэр Сергей Собянин (занимает пост с 2010 года) пойдет на выборы от «Единой России». Своего кандидата выставят и другие парламентские партии. ЛДПР выдвинет вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова (окончательно за его кандидатуру делегаты партийной конференции будут голосовать 21 июня), от «Новых людей» на выборы пойдет еще один вице-спикер верхней палаты парламента Владислав Даванков, а от КПРФ, вероятнее всего, будет баллотироваться депутат Мосгордумы, внука лидера партии Геннадия Зюганова, Леонид Зюганов.