Собянин выдвинется на выборы мэра Москвы от «Единой России»

В «Единой России» заявили о выдвижении Сергея Собянина на выборах мэра Москвы

Выборы мэра предстоящей осенью станут третьими для Собянина. Он руководит Москвой 13 лет и дважды переизбирался, участвуя в голосовании в качестве самовыдвиженца

Сергей Собянин (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Сергей Собянин пойдет на предстоящие осенью выборы мэра Москвы от партии «Единая Россия», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к мэрии. Эту информацию подтвердили изданию в пресс-службе московского отделения «Единой России».

Собянин был назначен на пост столичного градоначальника указом президента в 2010 году, а позже дважды выигрывал выборы, участвуя как самовыдвиженец — в 2013 и 2018 годах. Очередные выборы мэра столицы должны состояться 10 сентября 2023 года — в единый день голосования.

Руководитель московского отделения «Единой России», вице-спикер Госдумы Петр Толстой объяснил решение Собянина выдвигаться от партии тесной связью мэра с ней и «консолидацией общества вокруг президента и его партии». Собянин — член бюро высшего совета «Единой России».

В «Единой России» заявили, что выдвижение Собянина на выборы состоится на партийной конференции, дата проведения которой будет определена после официального старта кампании (выборы мэра назначает Мосгордума за 90 — 100 дней до единого дня голосования).

Собянин занимает пост мэра 13 лет. При нем административные границы Москвы были расширены за счет Подмосковья, в результате чего площадь столицы увеличилась в 2,5 раза, проводилось строительство новых линий и станций метро, а также была объявлена программа реновации – переселение жителей из пятиэтажек в новые дома.