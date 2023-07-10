Число машин в пробке у Крымского моста достигло 1,3 тыс.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В очереди со стороны Тамани (Краснодарский край) на въезде к Крымскому мосту находится 1310 автомобилей, время ожидания составляет около шести часов, сообщил правительственный телеграм-канал о ситуации на мосту. При этом со стороны Керчи затруднений нет.

С каждым часом пробка увеличивается: по состоянию на 7:00 мск затор состоял из более 700 машин, через час — из 850, в 9:00 — уже более 1,2 тыс.

Утром 9 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе Керчи силы противовоздушной обороны сбили крылатую ракету. В связи с этим, по информации агентства «Интерфакс» и телеграм-канала Baza, было приостановлено движение по Крымскому мосту в оба направления. Позже глава крымского Минтранса Николай Лукашенко заявил, что движение возобновлено.

После этого при въезде на Крымский мост образовалась пробка с обеих сторон: со стороны Краснодарского края она составляла 6 км, со стороны Крыма — 3,5 км. Вечером с кубанской стороны досмотра ожидали 390 машин, с крымской очередь состояла из 780 автомобилей.

Очереди у Крымского моста со стороны Краснодарского края и Крыма начали образовываться с начала июля. Пробки достигали 13 км. В Росавтодоре объяснили, что очередь у моста возникает из-за досмотра багажа в автомобилях, количество которых увеличилось из-за начала отпускного сезона.

Позже к перевозке машин через Керченский пролив привлекли два больших десантных корабля. Вечером 9 июля работу Керченской переправы приостановили из-за сильного ветра, утром 10 июля ее возобновили.