На Крымском мосту образовалась трехчасовая пробка

Фото: glav_most / Telegram

При въезде на Крымский мост как со стороны Краснодарского края, так и со стороны полуострова образовалась многочасовая пробка, сообщил глава Министерства транспорта Крыма Николай Лукашенко в телеграм-канале.

По его данным, очередь на мост со стороны Кубани достигла 6 км, проезд оттуда занимает около трех часов. Пробка со стороны Крыма составляет 3,5 км, время ожидания — от полутора до двух часов.

«По информации ФКУ УПРДОР «Тамань» и ФГУП «УВО Минтранса России» увеличено количество постов досмотра и усилена их работа. В течение нескольких часов заторовые ситуации будут устранены», — написал Лукашенко.

В очереди со стороны Кубани стоят более 800 автомобилей, со стороны Керчи ожидают досмотр 590 машин, передает телеграм-канал «Главный мост», созданный региональным правительством.

Утром 9 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе Керчи силы противовоздушной обороны сбили крылатую ракету, повреждений и пострадавших нет.

После этого было приостановлено движение по Крымскому мосту в оба направления в 12:00, передавали телеграм-канал Baza и «Интерфакс». Официально о прекращении движения по мосту власти не сообщали. При этом в 13:14 глава крымского Минтранса Лукашенко заявил, что движение по мосту возобновили.

Очереди у Крымского моста со стороны Краснодарского края и Крыма начали образовываться с начала июля. Пробки достигали 13 км. В Росавтодоре объяснили, что очередь у моста возникает из-за досмотра багажа в автомобилях, количество которых увеличилось из-за начала отпускного сезона. Президент Владимир Путин поручил рассмотреть идею о перенаправлении части потока туристов в Крым не по мосту, а через новые регионы России. К перевозке машин через Керченский пролив привлекли два десантных корабля.