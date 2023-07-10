У Крымского моста образовалась пробка из 850 машин

У Крымского моста со стороны Кубани образовалась пробка из 850 автомобилей

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В очереди со стороны Тамани (Краснодарский край) находятся 850 автомобилей на въезде к Крымскому мосту, время ожидания составляет около четырех часов, сообщает правительственный телеграм-канал о ситуации на мосту.

При этом со стороны Керчи затруднений нет.

Днем 9 июля при въезде на Крымский мост с обеих сторон образовалась многочасовая пробка: со стороны Кубани она достигла 6 км, со стороны Крыма — 3,5 км. Утром того же дня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе Керчи силы ПВО сбили крылатую ракету, пострадавших и повреждений не было. В связи с этим было приостановлено движение по Крымскому мосту в оба направления, сообщали «Интерфакс» и телеграм-канал Baza. Официально о прекращении движения власти не сообщали, однако глава крымского Минтранса Николай Лукашенко позже заявил, что движение возобновлено.

Вечером 9 июля со стороны Краснодарского края досмотра ожидали 390 машин, со стороны Крыма очередь состояла из 780 автомобилей.

Очереди у Крымского моста со стороны Краснодарского края и Крыма начали образовываться с начала июля. Пробки достигали 13 км. В Росавтодоре объяснили, что очередь у моста возникает из-за досмотра багажа в автомобилях, количество которых увеличилось из-за начала отпускного сезона.

Позже к перевозке машин через Керченский пролив привлекли два больших десантных корабля.