Работу Керченской переправы приостановили из-за непогоды

Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за сильного ветра, сообщило министерства транспорта Крыма в своем телеграм-канале.

«В 21:30 работа Керченской паромной переправы временно приостановлена по погодным условиям (сильный ветер)», — говорится в сообщении.

Керченская паромная переправа заработала после теракта на Крымском мосту 8 октября 2022 года. Тогда на мосту взорвался грузовик, из-за этого в хвосте проходящего мимо поезда загорелись цистерны с топливом. В результате погибли четыре человека, также обрушились два автомобильных пролета. После ремонта по мосту разрешили ездить легковым автомобилям, грузовики и автобусы перевозят на паромах.

Работу Керченской переправы неоднократно приостанавливали из-за непогоды. В частности, 27 апреля паромное сообщение приостановили на четыре часа из-за тумана.

7 июля к перевозке машин через Керченский пролив привлекли десантные корабли. Поводом стали многокилометровые пробки у Крымского моста со стороны Краснодарского края и Крыма, которые образовались 1 июля.