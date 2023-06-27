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Финляндия задумалась об ужесточении ограничений на поездки россиян
Правительство Финляндии допустило ужесточение ограничений на поездки россиян
Пограничный пункт Нуйямаа на финско-российской границе
Ограничения на «несущественные» поездки россиян в Финляндию или транзит через нее должны сохраняться и ужесточаться для предотвращения нарушений, сообщила пресс-служба правительства страны.
Этот вопрос обсуждался в числе других в преддверии июльского саммита НАТО (Финляндия вступила в военный блок минувшей весной) в Вильнюсе президентом страны Саули Ниинистё и министерским комитетом по внешней политике.
«Президент и министерский комитет отметили, что поездки граждан России могут по-прежнему наносить ущерб международным отношениям Финляндии», — говорится в сообщении.
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