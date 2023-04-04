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Финляндия временно закроет консульство в Петрозаводске
МИД Финляндии: консульство в Петрозаводске временно прекратит работу
Консульство Финляндии в Петрозаводске
МИД Финляндии объявил о временном прекращении работы консульства в Петрозаводске, сообщается на сайте ведомства.
«По оценке МИД, у Финляндии пока нет необходимости содержать офис в Петрозаводске, так как основные задачи офиса значительно сокращены», — говорится в сообщении.
Работа офиса может быть перезапущена, отметили в МИДе.
В январе ведомство закрыло еще одно консульство, в Мурманске, по той же причине. Продолжают работать генконсульство в Санкт-Петербурге и посольство в Москве.
Консульство в Петрозаводске открылось в 1990 году. Оно занималось вопросами «иммиграции, двусторонних контактов, регионального и трансграничного сотрудничества».
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