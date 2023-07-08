В Крыму изменят стратегию обеспечения водой из-за разрушения плотины

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Власти Крыма скорректируют стратегию обеспечения полуострова водой из-за разрушения дамбы Каховской ГЭС, заявил «РИА Новости» председатель парламента региона Владимир Константинов.

«Мы будем корректировать нашу стратегию обеспечения водой Крыма и продолжим проводить мероприятия, направленные на создание устойчивого запаса воды в наших водохранилищах. Это, в числе прочего, — оптимизация водной системы, создание дополнительных емкостей для накопления воды, использование подземных источников и так далее», — сказал Константинов.

Он подчеркнул, что власти уже приступили к реализации этого плана. Первые результаты парламентарий назвал «хорошими».

Уровень воды в Северо-Крымском канале, через который на полуостров поступает вода из Днепра, снижается, но в Крыму анализируют ситуацию, заверил председатель парламента. Сельскохозяйственные предприятия пока не обращались к властям за помощью, угрозы для населения также нет, подчеркнул Константинов. Он также отметил, что полуостров обеспечен водой в достаточном объеме.

Плотина Каховской ГЭС, расположенная выше Херсона по течению Днепра, была разрушена 6 июня. В результате были затоплены населенные пункты по обе стороны реки (левый берег находится под контролем российских военных, правый контролирует Украина). Москва и Киев обвинили в прорыве дамбы друг друга.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо говорил, что нижнее течение Днепра после разрушения Каховской ГЭС оказалось в состоянии экологической катастрофы и что токсичные вещества уходят из Днепра в Черное море. Опрошенные РБК эксперты также предупреждали о тяжелом уроне для экологии региона из-за смыва загрязнений и размыва кладбищ и канализаций.

Власти Украины запретили пользоваться водой в этом районе в связи с угрозой распространения опасных заболеваний.

До 2014 года, когда Крым стал частью России, пресная вода в регион поступала из Днепра по Северо-Крымскому каналу и обеспечивала 85% потребностей всего населения. В 2017-м администрация Херсонской области Украины перегородила русло канала дамбой, перекрыв таким образом водоснабжение полуострова. В прошлом году 24 февраля, в день начала военной операции, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что водная блокада полуострова окончена, поскольку российская армия взяла под контроль «узел в Новой Каховке», где была создана преграда. Вода в Северо-Крымский канал поступала из Каховского водохранилища на Днепре. В начале июня произошло разрушение плотины Каховской ГЭС..

Глава Крыма Сергей Аксенов, в свою очередь, сообщил, что власти прорабатывают альтернативные варианты заполнения Северо-Крымского канала водой из Днепра после разрушения Каховской ГЭС. В начале июня он говорил, что водохранилища Крыма заполнены на 80%.