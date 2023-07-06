Как выглядит обмелевший Днепр спустя месяц после обрушения Каховской ГЭС
6 июня разрушилась плотина Каховской ГЭС, расположенная выше Херсона. Это привело к затоплению территории по обеим сторонам Днепра: левый берег находится под контролем российских военных, правый контролируют украинские войска. Число пострадавших превысило 130 человек, больше 50 человек погибли, сообщили российские власти. Украина сообщила о 21 погибшем. После того как вода схлынула, русло обмелело. Как выглядит река спустя месяц после обрушения ГЭС — в фоторепортаже РБК
На фото: обмелевший берег Днепра, вид из Новой Каховки в Херсонской области, 5 июля. На другой стороне реки находится поселок Казацкое.
Нижнее течение Днепра после разрушения Каховской ГЭС оказалось в состоянии экологической катастрофы, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, возможны экологические «неприятности», связанные с заражением воды. Кроме того, большое количество птиц «не разбираясь, хватают ту рыбу, которая задохнулась, дальше ее несут», отметил Сальдо.
На фото: вид на Новую Каховку в Херсонской области, 5 июля.
В конце июня компания «Укргидроэнерго» сообщила, что уровень воды в Каховском водохранилище находится ниже минимальных значений, необходимых для водозаборов в Днепропетровской области, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.
Обмеление реки привело к массовому мору рыбы. Украинское агентство УНИАН сообщало об очищении берегов от мертвых карасей и других речных обитателей близ села Марьянское в Днепропетровской области. На фото: берег реки Днепр около города Берислав, 5 июля.
Из-за падения уровня воды в реке под угрозой опустынивания находятся также национальные парки на берегу Днепра, сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец. Это, в частности, нацпарки «Великий Луг» (находится на территории Васильевского района Запорожской области) и «Каменская Сечь» (на территории Бериславского района Херсонской области, правый берег Днепра).
На дне Днепра обнаружили семиметровую дубовую лодку, возраст которой может превышать тысячу лет. Ранее лодка была скрыта водой, и ее нашли после обмеления реки в районе острова Хортица рядом с городом Запорожье. Находку переместили в реставрационный ангар, после реставрации лодка станет музейным экспонатом, сообщила украинская Телевизионная служба новостей (TСН).
На фото: обмеление в районе Днепровской ГЭС в Запорожье, 25 июня.
В Министерстве аграрной политики Украины предупредили, что из-за разрушения Каховской ГЭС поля на юге Украины в следующем году могут превратиться в пустыню. Из-за техногенной катастрофы остановится водоснабжение 31 системы орошения полей Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей (два последних региона Россия присоединила по итогам референдума в сентябре 2022 года).
На фото: люди на высохшем берегу Днепра в Запорожье, 25 июня.
Затопленный двор в Херсонской области, 29 июня. 18 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что активная фаза наводнения в регионе окончена.
На фото: мебель и другие вещи из пострадавшего вследствие частичного разрушения Каховской ГЭС дома в Херсонской области, 30 июня.
На фото: последствия затопления Голой Пристани в Херсонской области, 25 июня. Из-за частичного разрушения Каховской ГЭС вода, по словам очевидцев, затопила в городе парк и несколько улиц.
Опрошенные РБК эксперты предупреждали о тяжелом уроне для экологии региона из-за смыва накопившихся на дне загрязнений и размыва кладбищ и канализаций. «С точки зрения экологии это катастрофа очень серьезная, возможно, самая серьезная в Европе в нашем веке. Ил, грязь идут вниз по течению. Все это будет осаждаться в устье Днепра», — пояснил РБК профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин.
На фото: полузатопленные плавучие краны у причала на реке Конка, Голая Пристань (Херсонская область), 25 июля.
На фото: мужчина с ведром воды из Днепра, поселок Нововоронцовка, Херсонская область, 25 июня.
Власти Украины запретили пользоваться водой в акватории ниже Каховской ГЭС, а также на черноморском побережье. Киев объяснил, что нарушение запрета грозит распространением опасных заболеваний, не исключены вспышки сибирской язвы.