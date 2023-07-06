Как выглядит обмелевший Днепр спустя месяц после обрушения Каховской ГЭС

Обмеление реки привело к массовому мору рыбы. Украинское агентство УНИАН сообщало об очищении берегов от мертвых карасей и других речных обитателей близ села Марьянское в Днепропетровской области. На фото: берег реки Днепр около города Берислав, 5 июля.

Из-за падения уровня воды в реке под угрозой опустынивания находятся также национальные парки на берегу Днепра, сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец. Это, в частности, нацпарки «Великий Луг» (находится на территории Васильевского района Запорожской области) и «Каменская Сечь» (на территории Бериславского района Херсонской области, правый берег Днепра).