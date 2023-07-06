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Как выглядит обмелевший Днепр спустя месяц после обрушения Каховской ГЭС

Появились кадры обмелевшего Днепра после обрушения Каховской ГЭС

6 июня разрушилась плотина Каховской ГЭС, расположенная выше Херсона. Это привело к затоплению территории по обеим сторонам Днепра: левый берег находится под контролем российских военных, правый контролируют украинские войска. Число пострадавших превысило 130 человек, больше 50 человек погибли, сообщили российские власти. Украина сообщила о 21 погибшем. После того как вода схлынула, русло обмелело. Как выглядит река спустя месяц после обрушения ГЭС — в фоторепортаже РБК
На фото:&nbsp;обмелевший берег Днепра, вид из Новой Каховки в Херсонской области, 5 июля. На другой стороне реки находится поселок Казацкое. Нижнее течение Днепра после разрушения Каховской ГЭС оказалось в состоянии экологической катастрофы, заявил&nbsp;врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, возможны экологические &laquo;неприятности&raquo;, связанные с заражением воды. Кроме того, большое количество птиц &laquo;не разбираясь, хватают ту рыбу, которая задохнулась, дальше ее несут&raquo;, отметил Сальдо.
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

На фото: обмелевший берег Днепра, вид из Новой Каховки в Херсонской области, 5 июля. На другой стороне реки находится поселок Казацкое.

Нижнее течение Днепра после разрушения Каховской ГЭС оказалось в состоянии экологической катастрофы, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, возможны экологические «неприятности», связанные с заражением воды. Кроме того, большое количество птиц «не разбираясь, хватают ту рыбу, которая задохнулась, дальше ее несут», отметил Сальдо.

На фото: вид на Новую Каховку в Херсонской области, 5 июля. В конце июня компания &laquo;Укргидроэнерго&raquo; сообщила, что уровень воды в Каховском водохранилище находится ниже минимальных значений, необходимых для водозаборов в Днепропетровской области, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

На фото: вид на Новую Каховку в Херсонской области, 5 июля.

В конце июня компания «Укргидроэнерго» сообщила, что уровень воды в Каховском водохранилище находится ниже минимальных значений, необходимых для водозаборов в Днепропетровской области, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

Обмеление реки привело к массовому мору рыбы. Украинское агентство УНИАН сообщало об очищении берегов от мертвых карасей и других речных обитателей близ села&nbsp;Марьянское в Днепропетровской области. На фото: берег реки Днепр около города Берислав, 5 июля. Из-за падения уровня воды в реке под угрозой опустынивания находятся также национальные парки на берегу Днепра, сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец. Это, в частности, нацпарки &laquo;Великий Луг&raquo; (находится на территории Васильевского района Запорожской области) и &laquo;Каменская Сечь&raquo; (на территории Бериславского района Херсонской области, правый берег Днепра).
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Обмеление реки привело к массовому мору рыбы. Украинское агентство УНИАН сообщало об очищении берегов от мертвых карасей и других речных обитателей близ села Марьянское в Днепропетровской области. На фото: берег реки Днепр около города Берислав, 5 июля.

Из-за падения уровня воды в реке под угрозой опустынивания находятся также национальные парки на берегу Днепра, сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец. Это, в частности, нацпарки «Великий Луг» (находится на территории Васильевского района Запорожской области) и «Каменская Сечь» (на территории Бериславского района Херсонской области, правый берег Днепра).

На дне Днепра обнаружили семиметровую дубовую лодку, возраст которой может превышать тысячу лет. Ранее лодка была скрыта водой, и ее нашли после обмеления реки в районе острова Хортица рядом с городом Запорожье. Находку переместили в реставрационный ангар, после реставрации лодка станет музейным экспонатом, сообщила украинская Телевизионная служба новостей (TСН).
Фото: Dmytro Smolienko / Keystone Press Agency / Global Look Press

На дне Днепра обнаружили семиметровую дубовую лодку, возраст которой может превышать тысячу лет. Ранее лодка была скрыта водой, и ее нашли после обмеления реки в районе острова Хортица рядом с городом Запорожье. Находку переместили в реставрационный ангар, после реставрации лодка станет музейным экспонатом, сообщила украинская Телевизионная служба новостей (TСН).

На фото: обмеление в районе Днепровской ГЭС в Запорожье, 25 июня. В Министерстве аграрной политики Украины предупредили, что из-за разрушения Каховской ГЭС поля на юге Украины в следующем году могут превратиться в пустыню. Из-за техногенной катастрофы остановится водоснабжение 31 системы орошения полей Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей (два последних региона Россия присоединила по итогам референдума в сентябре 2022 года).
Фото: Reuters

На фото: обмеление в районе Днепровской ГЭС в Запорожье, 25 июня.

В Министерстве аграрной политики Украины предупредили, что из-за разрушения Каховской ГЭС поля на юге Украины в следующем году могут превратиться в пустыню. Из-за техногенной катастрофы остановится водоснабжение 31 системы орошения полей Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей (два последних региона Россия присоединила по итогам референдума в сентябре 2022 года).

На фото: люди на высохшем&nbsp;берегу&nbsp;Днепра в Запорожье, 25 июня.

На фото: люди на высохшем берегу Днепра в Запорожье, 25 июня.

Затопленный двор в Херсонской области, 29 июня. 18 июня&nbsp;врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что активная фаза наводнения в регионе&nbsp;окончена.
Фото: Svitlana Horieva / Anadolu Agency / Reuters

Затопленный двор в Херсонской области, 29 июня. 18 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что активная фаза наводнения в регионе окончена.

На фото: мебель и другие вещи из пострадавшего вследствие частичного разрушения Каховской ГЭС дома в Херсонской области, 30 июня.
Фото: Svitlana Horieva / Anadolu Agency / Reuters

На фото: мебель и другие вещи из пострадавшего вследствие частичного разрушения Каховской ГЭС дома в Херсонской области, 30 июня.

На фото: последствия затопления Голой Пристани в Херсонской области, 25 июня.&nbsp;Из-за частичного разрушения Каховской ГЭС вода, по словам очевидцев, затопила&nbsp;в городе&nbsp;парк и&nbsp;несколько улиц.&nbsp; Опрошенные РБК эксперты предупреждали&nbsp;о тяжелом уроне для экологии региона из-за смыва накопившихся на дне&nbsp;загрязнений и размыва кладбищ и канализаций.&nbsp;&laquo;С точки зрения экологии это катастрофа очень серьезная, возможно, самая серьезная в Европе в нашем веке. Ил, грязь идут вниз по течению. Все это будет осаждаться в устье Днепра&raquo;, &mdash; пояснил РБК профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин.
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

На фото: последствия затопления Голой Пристани в Херсонской области, 25 июня. Из-за частичного разрушения Каховской ГЭС вода, по словам очевидцев, затопила в городе парк и несколько улиц. 

Опрошенные РБК эксперты предупреждали о тяжелом уроне для экологии региона из-за смыва накопившихся на дне загрязнений и размыва кладбищ и канализаций. «С точки зрения экологии это катастрофа очень серьезная, возможно, самая серьезная в Европе в нашем веке. Ил, грязь идут вниз по течению. Все это будет осаждаться в устье Днепра», — пояснил РБК профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин.

На фото: полузатопленные&nbsp;плавучие краны у причала на реке Конка,&nbsp;Голая&nbsp;Пристань (Херсонская&nbsp;область), 25 июля.
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

На фото: полузатопленные плавучие краны у причала на реке Конка, Голая Пристань (Херсонская область), 25 июля.

На фото: мужчина с ведром воды&nbsp;из Днепра, поселок&nbsp;Нововоронцовка, Херсонская область, 25 июня. Власти Украины запретили пользоваться водой в акватории ниже Каховской ГЭС, а также на черноморском побережье. Киев объяснил, что нарушение запрета грозит распространением опасных заболеваний, не исключены вспышки сибирской язвы.
Фото: Иван Антипенко / Reuters

На фото: мужчина с ведром воды из Днепра, поселок Нововоронцовка, Херсонская область, 25 июня.

Власти Украины запретили пользоваться водой в акватории ниже Каховской ГЭС, а также на черноморском побережье. Киев объяснил, что нарушение запрета грозит распространением опасных заболеваний, не исключены вспышки сибирской язвы.

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Теги
Елизавета Ламова Елизавета Ламова
мультимедиа Каховская ГЭС значительное разрушение обмеление Днепр Херсонская область
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