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В Крыму оценили ущерб от водной блокады в ₽1 трлн

Власти Крыма увеличили предполагаемый ущерб от водной блокады до ₽1 трлн
Насосная станция Северо-Крымского канала
Насосная станция Северо-Крымского канала (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Сумма ущерба Крыму от водной блокады может составить более 1 трлн руб., заявил «РИА Новости» глава комитета по законодательству парламента региона, заместитель главы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.

Накануне власти Крыма подали иск в Арбитражный суд о взыскании с Украины ущерба из-за водной блокады на более чем 152,2 млрд руб. Он был предъявлен трем ответчикам — Министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственному агентству водных ресурсов страны и украинскому управлению Северо-Крымского канала.

По словам Трофимова, к этому иску могут присоединиться пострадавшие частные организации и индивидуальные предприниматели. «Такие факты есть, и они не одиночные, когда люди и предприятия понесли колоссальные убытки из-за водной блокады», — отметил он.

До 2014 года, когда Крым стал частью России, пресная вода в регион поступала из Днепра по Северо-Крымскому каналу и обеспечивала 85% потребностей всего населения. В 2017-м администрация Херсонской области Украины перегородила русло канала дамбой, перекрыв таким образом водоснабжение полуострова.

В прошлом году 24 февраля, в день начала военной операции, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что водная блокада полуострова окончена, поскольку российская армия взяла под контроль «узел в Новой Каховке», где была создана преграда.

Вода в Северо-Крымский канал поступала из Каховского водохранилища на Днепре. В начале июня произошло разрушение плотины Каховской ГЭС, из-за чего оно обмелело. После этого Аксенов говорил, что запасы воды в Северо-Крымском канале составляют около 40 млн куб. м, а остальные водохранилища заполнены примерно на 80%, так что «питьевой воды более чем достаточно».

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