В Кремле оценили возможность введения санкций против «Нафтогаза»
Россия может ввести санкции против украинской компании «Нафтогаз». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. «Конечно», — ответил он на соответствующий вопрос. Однако, подчеркнул пресс-секретарь президента, все «будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в этой области».
Глава «Газпрома» Алексей Миллер сделал «достаточно аргументированное» заявление о возможности введения санкций, добавил Песков.
«Будем очень внимательно отслеживать эту ситуацию. Естественно, мы не позволим ущемлять наши интересы и интересы нашей компании», — заверил он.
Накануне Миллер сказал, что Россия может ввести санкции в отношении «Нафтогаза», если продолжатся попытки провести суды по поводу транзита российского газа в Европу. Он обвинил «Нафтогаз» в нарушении контрактных обязательств перед «Газпромом» под «надуманными предлогами». Компания отказывается принимать российский газ в «Сохрановке», но в то же время требует оплаты его транзита, пояснил Миллер.
Попытки «Нафтогаза» продолжить арбитражное разбирательство говорят, что компания неконструктивно относится к организации транзита российского газа, считает Миллер. Участие в судебном разбирательстве с «Нафтогазом» он назвал бессмысленным.
«В случае продолжения таких недобросовестных действий «Нафтогаза» нельзя исключить, что это может привести к введению санкций Россией. Тогда уже любые отношения российских компаний с «Нафтогазом» будут просто невозможны», — заявил глава «Газпрома».
В апреле арбитражный суд в Гааге обязал Россию выплатить «Нафтогазу» компенсацию, сумма которой должна быть равна справедливой рыночной стоимости активов компании в Крыму до момента их экспроприации.
В Кремле сказали, что Россия проанализирует его и примет решение о дальнейших действиях. В 2019 году российские власти заявили, что не признают юрисдикцию арбитража в этом вопросе.
Киев пригрозил добиваться принудительного исполнения решения суда на территории стран, где есть российские активы, в случае отказа Москвы. 23 июня «Нафтогаз» и пять связанных с ним компаний подали заявление в окружной суд США в округе Колумбия, потребовав принудительно взыскать с России $5 млрд.
До перехода Крыма в состав России в 2014 году «Нафтогаз» владел на полуострове крупными активами, в том числе НК «Черноморнафтогаз» («Черноморнефтегаз»). «Экономическая правда» писала, что Украина лишилась возможности вести разработку месторождений, запасы которых составляют около 50 млрд куб. м газа, 3,5 млн т нефти и 1 млн т газоконденсата.