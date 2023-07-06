Лукашенко допустил переговоры по Украине «к осени»

Александр Лукашенко (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Ситуация на Украине должна поменяться к осени, возможно начало переговорного процесса, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с зарубежными и белорусскими журналистами.

«К осени должна ситуация измениться, и мы начнем говорить за столом переговоров. Возможно. Может, не в сентябре, чуть позже. Не хочу выдавать какую-то информацию, но об этом уже говорят европейцы», — сказал Лукашенко (цитата по агентству «БелТА»).

Президент Белоруссии уточнил, что, в первую очередь, к переговорам призывает Франция, но украинский лидер Владимир Зеленский «занимает крайнюю позицию — «воевать, пока не освободим территории, если даже до последнего украинца». При этом, по его словам, США занимают «промежуточную позицию» и будут готовы к переговорам после контрнаступления.

Вместе с этим Лукашенко считает, что Зеленский понял, что Киеву не победить в конфликте с Россией, из-за чего он потребовал от стран НАТО приглашения в альянс, а в противном случае отказался ехать на саммит блока в Вильнюс, который пройдет 11–12 июля. «Он окончательно понял, <...> что этот «контрнаступ» ничем для него не закончится, кроме гибели тысяч и тысяч людей», — сказал Лукашенко.

Президент России Владимир Путин заявлял, что в процессе мирного урегулирования Украине придется «согласиться с реалиями, которые складываются «на земле». В свою очередь, Зеленский говорил, что Украина будет готова решить конфликт с Россией дипломатическим путем, когда произойдет выход на ее международно признанные границы — то есть границы 1991 года. В Кремле говорят, что предпосылок для переговоров с Украиной сейчас нет, поскольку у Киева нет ни желания, ни готовности их вести.