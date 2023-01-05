Путин заявил Эрдогану о готовности к «серьезному диалогу» по Украине

Путин заявил Эрдогану о готовности к диалогу по Украине с учетом «территориальных реалий»

Владимир Путин (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Президент России Владимир Путин подтвердил готовность к серьезному диалогу по Украине в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщила пресс-служба российского президента на сайте Кремля.

«В свете обозначенной Реджепом Тайипом Эрдоганом готовности к турецкому посредничеству в целях политического урегулирования конфликта Владимир Путин вновь подтвердил открытость России к серьезному диалогу — при условии выполнения киевскими властями известных и неоднократно озвучивавшихся требований и учета новых территориальных реалий», — говорится в сообщении Кремля.

Ранее о прошедших переговорах между двумя лидерами сообщала пресс-служба президента Турции. Как уточняло агентство Anadolu, в разговоре Эрдоган говорил о позитивных результатах по урегулированию украинско-российского конфликта — зерновой сделке, переговорах по формированию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, обмене пленными. Призывы к миру, заявил турецкий президент, должны быть поддержаны «односторонним прекращением боевых действий и справедливым урегулированием разногласий».

После начала российской военной операции Эрдоган не раз предлагал посреднические усилия Турции для урегулирования конфликта. В конце марта 2022 года в Стамбуле прошел один из раундов переговоров между Киевом и Москвой. Также турецкий лидер предлагал устроить в Турции встречу Путина и украинского президента Владимира Зеленского.

Помимо ситуации на Украине, Путин и Эрдоган обсудили урегулирование конфликта в Сирии, в частности, была дана позитивная оценка встречи министров обороны и руководителей разведывательных служб России, Сирии и Турции, прошедшей в декабре 2022 года в Москве. Ранее Эрдоган отдал приказ о начале операции «Коготь-меч» на севере Сирии и Ирака против «Рабочей партии Курдистана», которую власти Турции считают террористической. Он не исключил переговоры с лидером Сирии Башаром Асадом, «когда придет время», отметив, что сейчас контакты между странами поддерживаются на уровне спецслужб.