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Путин заявил Эрдогану о готовности к «серьезному диалогу» по Украине

Путин заявил Эрдогану о готовности к диалогу по Украине с учетом «территориальных реалий»
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Президент России Владимир Путин подтвердил готовность к серьезному диалогу по Украине в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщила пресс-служба российского президента на сайте Кремля.

«В свете обозначенной Реджепом Тайипом Эрдоганом готовности к турецкому посредничеству в целях политического урегулирования конфликта Владимир Путин вновь подтвердил открытость России к серьезному диалогу — при условии выполнения киевскими властями известных и неоднократно озвучивавшихся требований и учета новых территориальных реалий», — говорится в сообщении Кремля.

Ранее о прошедших переговорах между двумя лидерами сообщала пресс-служба президента Турции. Как уточняло агентство Anadolu, в разговоре Эрдоган говорил о позитивных результатах по урегулированию украинско-российского конфликта — зерновой сделке, переговорах по формированию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС, обмене пленными. Призывы к миру, заявил турецкий президент, должны быть поддержаны «односторонним прекращением боевых действий и справедливым урегулированием разногласий».

После начала российской военной операции Эрдоган не раз предлагал посреднические усилия Турции для урегулирования конфликта. В конце марта 2022 года в Стамбуле прошел один из раундов переговоров между Киевом и Москвой. Также турецкий лидер предлагал устроить в Турции встречу Путина и украинского президента Владимира Зеленского.

Помимо ситуации на Украине, Путин и Эрдоган обсудили урегулирование конфликта в Сирии, в частности, была дана позитивная оценка встречи министров обороны и руководителей разведывательных служб России, Сирии и Турции, прошедшей в декабре 2022 года в Москве. Ранее Эрдоган отдал приказ о начале операции «Коготь-меч» на севере Сирии и Ирака против «Рабочей партии Курдистана», которую власти Турции считают террористической. Он не исключил переговоры с лидером Сирии Башаром Асадом, «когда придет время», отметив, что сейчас контакты между странами поддерживаются на уровне спецслужб.

Теги
Персоны
Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган переговоры Украина

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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