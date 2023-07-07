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Госдеп США осудил нападение на Милашину и Немова в Чечне

США призвали Россию провести непредвзятое расследование нападения на Милашину и Немова

Госдепартамент США призвал Россию провести непредвзятое расследование нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне.

«Соединенные Штаты потрясены жестоким избиением известной журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова в Чечне 4 июля. Российское правительство должно провести оперативное, непредвзятое и прозрачное расследование обстоятельств этого жесткого нападения и гарантировать, что все виновные будут привлечены к ответственности», — говорится в заявлении Госдепартамента.

Нападение на Милашину и Немова произошло рано утром 4 июля, когда они приехали в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева. Женщина впоследствии получила пять с половиной лет колонии по обвинению в насилии над силовиком. Родственники Мусаевой связывают уголовное дело с правозащитной деятельностью ее сыновей.

По дороге из аэропорта вооруженные люди блокировали такси, в котором ехали Милашина и Немов, вытащили их из машины, отобрали технику и жестоко избили. Журналистке обрили голову и облили зеленкой, а адвоката ранили ножом в ногу. Милашина рассказывала, что нападавших было больше десяти, они требовали разблокировать телефоны журналистки и адвоката и говорили Немову: «Слишком много защищаешь, защищай у себя, здесь защищать не нужно».

После нападения пострадавших доставили в медцентр в Беслане, а затем в Москву. У Милашиной диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы костей кистей рук (до 14), множественные ушибы мягких тканей. У Немова помимо ножевого ранения многочисленные переломы, рассказывал омбудсмен Северной Осетии Тамерлан Цогоев.

В Кремле назвали нападение серьезным происшествием, «которое требует достаточно энергичных мер». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимиру Путину доложили о нападении. С ситуацией пообещал разобраться глава Чечни Рамзан Кадыров. Следственный комитет возбудил дело по статьям об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (п.п. «г», «д», «з» ч. 2 ст. 112 УК, до пяти лет лишения свободы) и о причинении легкого вреда здоровью (п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК, до двух лет лишения свободы).

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Теги
Госдепартамент США Чечня нападение Елена Милашина
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