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«Новая газета» опубликовала монолог Милашиной о нападении в Чечне

Журналистка «Новой газеты» Милашина рассказала детали о нападении в Чечне
Журналистка рассказала, что 4 июля, прилетев в Грозный, из аэропорта она и адвокат Александр Немов поехали на такси, но по дороге их окружили три машины с людьми в черных платках
Елена Милашина
Елена Милашина (Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»)

«Новая газета» опубликовала монолог своего обозревателя Елены Милашиной о нападении на нее и адвоката Александра Немова в Грозном. Журналистка рассказала, что 4 июля она вместе с Немовым прилетела в Грозный на оглашение приговора по делу Заремы Мусаевой, жены бывшего федерального судьи чеченского суда Сайди Янгулбаева, из аэропорта они поехали на такси, но по дороге их окружили три машины с людьми в черных платках.

«Нас заставили съехать на обочину, водителя из машины вытащили, к нам засели несколько вот этих вот мужчин и начали нас бить. Наклонили нас так, чтобы головы были ниже колен, в этот же момент, как мы потом поняли, пырнули Сашу в ногу ножом, а мне очень сильно ударили по шее», — сказала Милашина.

Далеко уехать они не смогли: заглох мотор. Тогда ее и Немова вытащили из машины в овраг и начали избивать, в том числе полипропиленовыми палками. От журналистки требовали пароль от телефона и компьютера и грозились отрезать палец на правой руке. «А я это сделать не могла физически, потому что у меня длинные пароли, не цифровые. И я помню их не головой, а руками. Я им пыталась это объяснить», — говорит она.

Когда нападавшим нужно было уходить, они сказали считать до ста. После того как те уехали, таксист вернулся за своей машиной и отвез ее и адвоката в грозненскую больницу.

В больнице Милашиной позвонила омбудсмен Татьяна Москалькова. «Она сказала, что всех поставила на уши, обратилась ко всем на уровне Чеченской Республики, и к прокурору, и Следственный комитет, и к республиканскому уполномоченному по правам человека Мансуру Солтаеву. И он приехал потом в больницу и сопроводил нас из Чеченской Республики в Осетию, передал с рук на руки осетинским врачам», — рассказала она.

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Нападение на журналистку и адвоката произошло утром 4 июля. Милашина и Немов связывают произошедшее с их профессиональной деятельностью. 5 июля их перевезли в московскую больницу. «Новая» писала, что у журналистки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы костей кистей рук (до 14), множественные ушибы мягких тканей.

В Кремле назвали нападение серьезным происшествием, «которое требует достаточно энергичных мер». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимиру Путину доложили о нападении. С ситуацией пообещал разобраться глава Чечни Рамзан Кадыров.Накануне вечером СК возбудил дело по статьям об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (п.п. «г», «д», «з» ч. 2 ст. 112 УК, до пяти лет лишения свободы) и о причинении легкого вреда здоровью (п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК, до двух лет лишения свободы).

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Елена Чернышова
Елена Милашина избиение Чечня

Елена Милашина

журналист

28 октября 1977 года
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