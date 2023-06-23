Bloomberg узнал о требованиях Турции для одобрения заявки Швеции в НАТО

Bloomberg: Турция требует от Швеции передать ей членов РПК для одобрения заявки в НАТО

Для одобрения заявки Швеции в НАТО Стокгольм должен начать выдавать Анкаре подозреваемых в терроризме курдов, рассказали источники Bloomberg. Шведские власти ранее исключали возможность экстрадиции

Протесты против вступления Швеции в НАТО, в руках протестующих - флаги с символиков РПК, Стокгольм, июнь 2023 года (Фото: Patrik Osterberg / Stella Pictures / ABACA / Reuters)

Турция требует от Швеции выдать ей всех подозреваемых в терроризме курдских сепаратистов — членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и Курдских отрядов народной самообороны (YPG) для одобрения ее заявки в НАТО, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство напоминает, что Стокгольм уже выполнил ряд требований Анкары, в частности, снял запрет на экспорт оружия и внес правки в законы о противодействии терроризму. Однако турецкому лидеру Рейжепу Тайипу Эрдогану этого показалось недостаточно.

Чтобы заручиться его поддержкой на следующем саммите НАТО в Вильнюсе, Швеции нужно начать экстрадировать курдов, которых Турция подозревает в терроризме (всего более 130 человек), рассказали источники Bloomberg. По их словам, таким образом Эрдоган может продемонстрировать свою решимость в отстаивании интересов и борьбе с терроризмом.

Швеция подала заявку на присоединение в блок одновременно с Финляндией. Хельсинки в апреле стал 31-м членом альянса, а процесс вступления Швеции был приостановлен после отказа в одобрении ее заявки со стороны Турции из-за сожжения Корана перед зданием турецкого посольства в Стокгольме. Тогда же Эрдоган заявил, что Стокгольм не выдал Анкаре сторонников РПК. Для вступления Швеции и Финляндии в НАТО все страны блока должны ратифицировать с ними двустороннее соглашение.



Еще в июле шведский МИД исключал возможность экстрадиции курдов в Турцию, называя при этом РПК террористической организацией. В администрации турецкого президента после этого обвинили Стокгольм во лжи и указали, что тот не принимает никаких усилий для борьбы с РПК.

Глава НАТО Йенс Столтенберг и другие члены альянса считают, что препятствий для вступления Швеции в блок нет, и призывают Анкару снять все возражения. «Мы считаем, что она [Швеция] должна стать членом НАТО как можно скорее. Однако, пока гарантий вступления Швеции на саммите в Вильнюсе нет, мы активно работаем над этим», — говорил Столтенберг в июне.