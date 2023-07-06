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Посол Грузии покинул Украину по требованию Зеленского

Посол Грузии на Украине покинул Киев после рекомендации украинских властей
Георгий Закарашвили
Георгий Закарашвили (Фото: ukraine.mfa.gov.ge)

Посол Грузии на Украине Георгий Закарашвили покинул Киев, сообщает «Интерпрессньюс» со ссылкой на грузинский МИД.

3 июля Зеленский поручил украинскому внешнеполитическому ведомству вызвать посла Грузии и предложить тому покинуть Украину в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси. Поводом для этого стало ухудшающееся состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в заключении.

В тот день Саакашвили показал на судебном заседании, как похудел за время заключения, и обвинил власти Грузии в доведении его до истощенного состояния. Зеленский призвал Тбилиси передать Киеву Саакашвили на лечение.

В МИД Грузии расценили решение украинских властей как «крайнюю форму эскалации дипломатических отношений».

Председатель правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал позицию правительства Украины оскорбительной, так как в Грузию в 2021 году Саакашвили отправили «конкретные высокопоставленные лица украинской власти, а сегодня та же власть требует его возвращения на Украину».

Саакашвили, которого в 2015 году лишили грузинского гражданства за получение украинского паспорта, задержали в Грузии в октябре 2021-го. Это произошло после того, как он вернулся в страну в преддверии местных выборов. На родине против него возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о превышении должностных полномочий, избиении экс-депутата, растрате государственных средств на личные нужды и незаконном пересечении границы.

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В СИЗО 55-летний Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. Состояние экс-президента Грузии начало ухудшаться, его перевели в больницу. Саакашвили неоднократно утверждал, что «борется за выживание» и находится «на грани смерти».

Теги
Грузия Украина посольство дипмиссия Михаил Саакашвили Владимир Зеленский

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Игорем Шуваловым

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