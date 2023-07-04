Грузия заявила о «крайней форме эскалации» в отношениях с Украиной

Президент Владимир Зеленский предложил послу Грузии покинуть Украину в течение 48 часов для консультаций, поводом стало состояние экс-президента Михаила Саакашвили. Тбилиси выразил сожаление в связи с таким шагом Киева

Посол Грузии Георгий Закарашвили (Фото: ukraine.mfa.gov.ge)

Грузия расценила предписание своему послу Георгию Закарашвили покинуть Украину для консультаций как «крайнюю форму эскалации дипломатических отношений», МИД выразил сожаление в связи с таким шагом Киева «против дружественного государства и народа», говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский поручил МИДу вызвать посла Грузии и предложить тому покинуть страну в течение 48 часов для консультаций с грузинскими властями; поводом стало состояние бывшего президента Михаила Саакашвили, который находится в грузинском СИЗО. Саакашвили не раз утверждал, что находится «на грани смерти». Киев неоднократно призывал освободить политика. Саакашвили в 2015 году лишили грузинского гражданства за получение украинского паспорта.

«На фоне такого развития событий решение украинских властей существенно вредит стратегическим отношениям двух стран и представляет собой прямое вмешательство во внутренние дела суверенного государства», — заявили в грузинском МИДе.

Тбилиси выразил надежду, что Киев пересмотрит свое решение, упомянув «непоколебимую поддержку» Грузией территориальной целостности и суверенитета Украины.

Посол Грузии изложил официальную позицию Тбилиси украинской стороне в ходе встречи, состоявшейся 4 июля в Киеве, сообщили в ведомстве. Из-за военных действий на Украине и из-за того, что Грузия осознает свою ответственность перед партнерами, грузинская сторона воздерживается от какой-либо дополнительной реакции на предпринятые Украиной шаги и от дальнейшего обострения двусторонних отношений, что «заведет и без того непростую ситуацию в тупик».

Саакашвили задержали в октябре 2021 года в Грузии, куда он приехал в преддверии местных выборов. Против него на родине возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о превышении должностных полномочий, избиении экс-депутата и растрате государственных средств на личные нужды, а также о незаконном пересечении границы.

В СИЗО 55-летний Саакашвили несколько раз объявлял голодовку. Его состояние ухудшилось, экс-президента перевели в больницу. В декабре прошлого года медицинские эксперты из нескольких стран поставили ему ряд диагнозов, несовместимых с заключением. Однако в феврале суд в Тбилиси не стал освобождать политика по состоянию здоровья, а в мае Европейский суд по правам человека не удовлетворил иск его защиты об отсрочке заключения для лечения в одной из зарубежных клиник.