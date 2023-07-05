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Посол Грузии в Киеве покинет Украину по требованию Зеленского 6 июля

Посол Грузии в Киеве Георгий Закарашвили сообщил, что покинет Украину 6 июля
Георгий Закарашвили
Георгий Закарашвили (Фото: ukraine.mfa.gov.ge)

Посол Грузии в Киеве Георгий Закарашвили, которому по требованию президента Владимира Зеленского предложили покинуть Украину, сделает это в четверг, 6 июля. Об этом Закарашвили заявил в интервью телеканалу Rustavi 2.

«Обратный отсчет времени начался после моей вчерашней встречи. Грубо говоря, 48 часов истекут до 12 часов завтрашнего дня. Естественно, я сделаю все возможное, чтобы покинуть территорию Украины до 12 часов завтрашнего дня», — сказал грузинский посол.

3 июля Зеленский поручил украинскому МИДу вызвать посла Грузии и предложить тому покинуть Украину в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси. Поводом для отправки грузинского дипломата стало ухудшающееся состояние здоровье экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в заключении. На судебном заседании в тот день он показал, как похудел за время заключения, и обвинил власти Грузии в доведении его до истощенного состояния. В марте он рассказывал, что потерял в весе почти в два раза, со 120 кг до 65 кг. Украинский президент напомнил, что Киев неоднократно просил Тбилиси передать политика на Украину, и призвал в этот раз все-таки сделать это.

Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал позицию правительства Украины оскорбительной, так как в Грузию в 2021 году Саакашвили отправили «конкретные высокопоставленные лица украинской власти, а сегодня та же власть требует его возвращения на Украину». Позже в МИД Грузии расценили решение украинских властей как «крайнюю форму эскалации дипломатических отношений».

Теги
Грузия Украина посол высылка дипломатов Михаил Саакашвили

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Игорем Шуваловым

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