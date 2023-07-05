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Разрушение Каховской ГЭС ,  
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Число погибших в результате прорыва Каховской ГЭС выросло до 50

ТАСС: число погибших в результате прорыва плотины Каховской ГЭС выросло до 50
Последствия разрушения&nbsp;Каховской ГЭС
Последствия разрушения Каховской ГЭС (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

Число погибших в результате прорыва Каховской ГЭС увеличилось до 50 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Найдены еще два тела, число погибших составило 50 человек. Еще 137 человек были госпитализированы», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о 48 погибших и 134 пострадавших.

Плотина Каховской ГЭС, расположенная выше Херсона по течению Днепра, была разрушена 6 июня. В результате были затоплены населенные пункты по обеим сторонам реки (левый берег находится под контролем российских военных, правый — под контролем украинских).

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо говорил, что нижнее течение Днепра после разрушения Каховской ГЭС оказалось в состоянии экологической катастрофы. По его словам, значительный объем токсичных веществ уходит из Днепра в Черное море.

Власти Украины запретили пользоваться водой в акватории ниже Каховской ГЭС, а также на черноморском побережье. В Киеве объяснили, что нарушение запрета грозит распространением опасных заболеваний, не исключены вспышки сибирской язвы.

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Российские и украинские власти обвинили в прорыве дамбы друг друга. Президент России Владимир Путин назвал разрушение плотины «варварской акцией» украинских властей. Украинский лидер Владимир Зеленский, напротив, возложил ответственность за произошедшее на Россию. Однако позже он заявил, что у Киева сейчас нет доказательств причастности Москвы.

Теги
Каховская ГЭС погибшие пострадавшие

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

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Экономика предложения — что это значит для России?
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