Число погибших после разрушения Каховской ГЭС достигло 48

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Количество погибших при прорыве плотины Каховской ГЭС в Херсонской области достигло 48, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось о 46 погибших. С переохлаждением и другими травмами были госпитализированы 122 человека.

Плотина Каховской ГЭС, расположенная выше Херсона по течению Днепра, обрушилась 6 июня. В результате были затоплены населенные пункты по обеим сторонам реки (левый берег находится под контролем российских военных, правый — под контролем украинских).

Российские и украинские власти обвинили в случившемся друг друга. Президент России Владимир Путин назвал разрушение плотины «варварской акцией» украинских властей. Украинский лидер Владимир Зеленский, напротив, возложил ответственность за произошедшее на Россию. Однако позже он заявил, что у Киева сейчас нет доказательств причастности Москвы.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо говорил, что нижнее течение Днепра после разрушения Каховской ГЭС оказалось в состоянии экологической катастрофы. По его словам, значительный объем токсичных веществ уходит из Днепра в Черное море.

Власти Украины запретили пользоваться водой в акватории ниже Каховской ГЭС, а также на черноморском побережье. В Киеве объяснили, что нарушение запрета грозит распространением опасных заболеваний, не исключены вспышки сибирской язвы.