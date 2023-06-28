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Кулеба заявил, что Киев получил приглашение на совет НАТО вместо саммита

Кулеба: Украина получила приглашение не на сам саммит НАТО, а на поля саммита

Украина получила приглашение на встречу на полях июльского саммита НАТО в Вильнюсе, а не на сами переговоры, заявил в интервью CNN глава МИД Дмитрий Кулеба.

«Мы получили приглашение, но не на сам саммит, а принять участие в совете НАТО-Украина, который пройдет на полях саммита», — сказал Кулеба (цитата по «РИА Новости»). Он уточнил, что «некоторые страны доказывают», что Киев не стоит приглашать из-за усиления эскалации конфликта. «Мы придерживаемся прямо противоположного мнения», — подчеркнул министр.

По словам Кулебы, в случае, если НАТО не примет «сильного решения» по поводу членства Украины в альянса, то «возобладает логика страха».

В середине июня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина не получит приглашения в альянс на саммите в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля. При этом он уточнил, что страны обсудят, как «мы можем приблизить Украину к НАТО», а также добавил, что все государства блока согласны с тем, что Украина станет членом альянса.

Заявку Украины на членство в НАТО страна подала после референдумов о присоединении к России четырех новых регионов осенью 2022 года. К середине июня ее поддержали 20 стран — членов альянса (всего в НАТО входит 31 страна, для принятия в блок нужно согласие всех), о чем сообщал замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква.

Россия называла нерасширение НАТО одним из ключевых требований на переговорах с США о гарантиях безопасности в декабре 2021 года. Такое же требование Москва озвучивала на мирных переговорах в Стамбуле после начала спецоперации. Недопущение Украины в Североатлантический альянс называлось в числе главных целей военной операции на Украине.

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