Страны НАТО снова продлили полномочия Столтенберга

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что останется во главе альянса до 1 октября 2024 года

Срок полномочий Столтенберга на посту генсека НАТО страны альянса продлевали уже несколько раз. Предыдущий — в марте 2022 года после начала российской спецоперации на Украине. В этом году они снова не решились сменить главу блока

Йенс Столтенберг (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Полномочия Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО продлены еще на год, до 1 октября 2024 года.

Об этом сам Столтенберг сообщил в своем Twitter.

«Для меня честь принять решение союзников по НАТО продлить мой срок на посту генерального секретаря до 1 октября 2024 года», — написал он.

При этом Столтенберг подчеркнул, что «трансатлантическая связь между Европой и Северной Америкой обеспечивает нашу свободу и безопасность на протяжении почти 75 лет».

В сегодняшнем «более опасном мире» Североатлантический союз важен, как никогда, считает генсек.

Столтенберг был назначен генеральным секретарем НАТО и председателем Совета альянса в марте 2014 года и вступил в должность в октябре того же года. Первоначально планировалось, что его полномочия истекут в 2018 году, но после этого их дважды продлевали на два года. До того как стать генсеком блока, Столтенберг был премьер-министром Норвегии (в 2000–2001 и в 2005–2013 годах), министром финансов, министром торговли и промышленности и лидером Рабочей партии страны.

В 2022 году, после начала российской спецоперации на Украине, страны НАТО также не решились сменить руководителя блока и мандат Столтенберга был продлен еще на год. В начале февраля 2022 года Столтенберга решили назначить главой Центрального банка Норвегии.

В феврале 2023 года официальный представитель НАТО заявила, что Столтенберг не собирается больше оставаться во главе организации. Тогда же бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что считает себя кандидатом на это место. «Отличная мысль. Я должен объявить, что есть такая задумка. <...> Я себя рассматриваю как кандидата. Это очень хорошая должность, важная. Сейчас НАТО крепко как никогда», — сказал Джонсон, отвечая на вопрос о своих перспективах возглавить альянс.

19 июня 2023 года Столтенберг заявил, что планирует доработать в качестве главы альянса только до осени, других планов у него нет. «Я не планирую продлевать свои полномочия. Мои личные планы заключаются в том, чтобы выполнять свои полномочия до осени, других планов у меня нет», — сообщил он тогда на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Однако 28 июня норвежская газета Verdens Gang сообщила, что все страны — члены НАТО поддержали обращение к Столтенбергу с просьбой продолжить свою работу во главе НАТО.