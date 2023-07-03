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Как выглядит многокилометровая пробка на подъезде к Крымскому мосту

Появились кадры с пробкой на подъезде к Крымскому мосту

Как выглядит многокилометровая пробка на подъезде к Крымскому мосту
Video

Длина пробки на подъезде к Крымскому мосту в понедельник достигла 13 км, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Затор возник из-за начавшегося туристического сезона — на въезде на мост все машины проверяют и досматривают. В оперштабе попросили водителей, которые планируют поездку в Крым на автомобиле, «закладывать время на прохождение необходимых проверок». Там указали, что скорость, с которой проверяют автомобиль, зависит от количества вещей, которые есть в машине.

Теги
пробка Крымский мост Крым Краснодарский край
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